L'Avis di Terni ha lanciato un appello urgente rivolto a tutte le donatrici e i donatori di sangue. Questa richiesta è scaturita dalla necessità di fronteggiare le gravi conseguenze di un incidente stradale verificatosi il 2 agosto sulla strada che collega Rieti a Terni, un evento che ha avuto ripercussioni drammatiche sulla comunità locale e non solo.

Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un pullman e un camper, con un bilancio tragico che ha contato sei vittime e ventisette feriti. La gravità della situazione ha generato un'immediata e significativa richiesta di scorte ematiche, indispensabili per le cure mediche e gli interventi chirurgici necessari a garantire l'assistenza ai numerosi feriti ricoverati nelle strutture ospedaliere.

L'Appello Urgente per la Donazione di Sangue

Per rispondere a questa emergenza sanitaria e assicurare la disponibilità di sangue, l'Avis di Terni ha esplicitamente invitato tutti coloro che possono a prenotare una donazione di sangue. L'associazione ha fornito un contatto diretto, il numero telefonico 0744400118, per facilitare l'organizzazione degli appuntamenti e garantire un flusso costante e coordinato di donazioni. Questo gesto di solidarietà è fondamentale per sostenere gli ospedali locali e assicurare l'assistenza necessaria ai pazienti in stato di necessità.

Il Ruolo Cruciale dell'Avis di Terni

L'Avis di Terni, in quanto sezione locale dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue, rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema sanitario territoriale.

La sua missione è incentrata sulla promozione della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita e anonima di sangue e dei suoi componenti. Attraverso un'attività costante di raccolta, sensibilizzazione e informazione sul territorio, l'associazione contribuisce in modo decisivo alla gestione delle emergenze sanitarie e al supporto delle strutture ospedaliere, garantendo la disponibilità di risorse vitali per la collettività.

L'iniziativa dell'Avis si inserisce in una prassi consolidata, adottata ogni qualvolta si verifica un evento che comporta un improvviso e considerevole aumento del fabbisogno di sangue, come purtroppo accaduto con il grave sinistro sulla Rieti-Terni. L'appello rivolto alla cittadinanza idonea a donare sottolinea l'importanza di una risposta collettiva e tempestiva, essenziale per salvare vite e alleviare le sofferenze dei coinvolti. La collaborazione dei donatori è cruciale per ottimizzare la raccolta e rispondere efficacemente alle necessità mediche urgenti che si presentano in situazioni di crisi.