Il Crotone saluta due protagonisti delle ultime stagioni. Dopo due anni in Calabria, Andrea Gallo si prepara a lasciare il club rossoblù e a fare ritorno al Foggia. Il centrocampista ha affidato a Instagram un messaggio carico di emozione, rivolto alla società, ai compagni e ai tifosi. Separazione ufficiale anche per Daniel Leo: il difensore classe 2001 ha risolto consensualmente il contratto con il club.

Andrea Gallo saluta il Crotone dopo due stagioni

Andrea Gallo lascia il Crotone dopo due stagioni vissute intensamente, dentro e fuori dal campo.

Nel suo messaggio ha raccontato il legame costruito con la città e con l'ambiente rossoblù. A Crotone è cresciuta la figlia Vittoria e la sua famiglia ha trovato una seconda casa. «Sono orgogliosissimo di aver indossato una maglia così importante», ha scritto il centrocampista, ringraziando società, compagni, tifosi e tutti i lavoratori del club.

Crotone, il saluto di Gallo ai tifosi rossoblù

Il messaggio di Gallo va oltre il semplice saluto a una squadra. Il centrocampista ha voluto riconoscere il ruolo dei tifosi, sempre presenti durante il suo percorso, e di tutte le persone che lavorano quotidianamente per il Crotone. Dai magazzinieri ai fisioterapisti, fino alla dirigenza, il calciatore ha ringraziato l'intera struttura societaria.

Ora per Gallo si apre una nuova pagina: il ritorno al Foggia.

Daniel Leo lascia il Crotone: risoluzione consensuale

Contestualmente all'addio di Gallo, il Crotone ha ufficializzato anche la separazione da Daniel Leo. Il difensore, classe 2001, ha raggiunto con la società un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva. Il club ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale, augurando al calciatore «un grosso in bocca al lupo» per il prosieguo della carriera. Il Crotone cambia così due pedine in vista della nuova stagione.

Crotone, testa al primo impegno ufficiale

Nella giornata di domenica 16 agosto alle ore 21:00 il Crotone sarà impegnato all'Ezio Scida nella prima gara ufficiale della stagione: il Primo Turno Elimiantorio di Coppa Italia di Serie C 2026-2027. A sfidare gli squali, in gara secca, sarà il Cosenza.