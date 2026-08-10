Un decesso in mare ha funestato una giornata estiva lungo la costa teramana, precisamente a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Una donna ha purtroppo perso la vita mentre si trovava nelle acque antistanti un stabilimento balneare della zona. L'episodio, avvenuto in un momento di grande affluenza turistica, ha richiamato l'attenzione di bagnanti e operatori, consumandosi in un tratto di mare solitamente apprezzato per la balneazione.

Immediatamente dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti con la massima celerità i soccorsi, mobilitando diverse unità.

Nonostante ogni sforzo profuso e la rapidità dell'intervento, per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare, e ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato vano. L’intera area, notoriamente molto frequentata durante la stagione estiva, è stata teatro di questo drammatico accaduto, che ha coinvolto attivamente anche il personale di salvataggio dello stabilimento balneare, prontamente intervenuto per i primi aiuti.

Intervento dei soccorsi

I sanitari del 118 sono giunti con urgenza sul luogo dell’evento, a bordo di un'ambulanza, per prestare le cure necessarie. Hanno immediatamente iniziato le complesse manovre di rianimazione cardiopolmonare, cercando di ristabilire le funzioni vitali della donna.

Nonostante la professionalità e la dedizione degli operatori, e i prolungati tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato inutile e la donna è stata purtroppo dichiarata deceduta sul posto, confermando la gravità della situazione.

La località di Silvi Marina

Silvi Marina, dove si è consumata la tragedia, è da tempo riconosciuta come una nota località balneare di spicco nella provincia di Teramo. Ogni anno, durante la stagione estiva, attira un gran numero di turisti e residenti che scelgono le sue spiagge per trascorrere momenti di relax e svago. La sua bellezza naturale e le infrastrutture turistiche la rendono una meta molto ambita, rendendo l'episodio ancora più inatteso e doloroso per chi frequenta abitualmente queste coste.