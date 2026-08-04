Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha iniziato il suo periodo di riposo estivo in Alto Adige. Atteso per sabato 8 agosto 2026, il Capo dello Stato è giunto a Siusi, sull'altopiano dello Sciliar, per trascorrere alcuni giorni di vacanza all'insegna del relax e della privacy. Questa località montana è una meta consolidata per le sue pause estive, scelta già in diverse occasioni negli anni precedenti.

Il soggiorno del presidente Mattarella si svolge presso Villa Ausserer, una struttura che riveste un ruolo strategico come base logistico-addestrativa dell’Esercito.

Nonostante il periodo di vacanza privata, il presidente continuerà a seguire i dossier istituzionali, mantenendo un costante impegno anche durante i giorni di riposo.

L'arrivo a Bolzano e le misure di sicurezza

L'atterraggio del presidente Mattarella è avvenuto il 9 agosto 2026 all’aeroporto di San Giacomo, situato a Bolzano. Il Capo dello Stato è arrivato a bordo di un “Falcon 900”, un velivolo di rappresentanza, dove ad accoglierlo erano presenti importanti figure istituzionali locali: il presidente della Provincia, Kompatscher, e il questore Ferrari. Numerosi cittadini hanno seguito l'evento, osservando l’arrivo dalla parte militare dell’aeroporto, curiosi di salutare il presidente.

Dopo l'arrivo a Bolzano, il presidente ha proseguito il suo viaggio verso la destinazione finale.

Da San Giacomo, Mattarella si è diretto prima a Castelrotto in elicottero e, successivamente, ha raggiunto Villa Ausserer a Siusi in auto. L'intero percorso è stato caratterizzato da un'attenta organizzazione e da rigorose misure di sicurezza, volte a garantire la massima riservatezza.

La sicurezza e la riservatezza sono state priorità assolute fin dalle prime ore della giornata. La stradina di montagna che conduce direttamente alla villa è stata interdetta al traffico veicolare già dal mattino, per assicurare un accesso controllato e limitato. La stampa e i curiosi, pur presenti nell'area, sono stati mantenuti a debita distanza, potendo osservare unicamente il passaggio dell’elicottero bianco che ha trasportato il presidente sull'altopiano dello Sciliar, verso la sua residenza temporanea.

Soggiorno a Villa Ausserer: privacy garantita

Villa Ausserer, che funge da base per le Truppe Alpine dell’Esercito, è la residenza scelta per ospitare il presidente Mattarella per l'intera durata del suo soggiorno, stimato in circa due settimane. L'area circostante la villa è stata attentamente presidiata e resa accessibile esclusivamente al personale autorizzato, un provvedimento essenziale per garantire la massima privacy, come espressamente richiesto dal Capo dello Stato.

Nonostante le stringenti misure di sicurezza, alcuni curiosi e operatori dei media, posizionati strategicamente nei campi circostanti e tra gli alberi, sono riusciti a scorgere l'atterraggio dell'elicottero a un paio di chilometri di distanza dalla villa.

Tuttavia, l'accesso diretto alla struttura è stato completamente impedito, confermando l'efficacia del dispositivo di sicurezza predisposto per proteggere la quiete e la riservatezza del presidente durante la sua permanenza.

Il soggiorno di Sergio Mattarella a Siusi si conferma, dunque, un periodo dedicato al relax e alla riservatezza, in linea con una consuetudine ormai consolidata per le vacanze estive del Capo dello Stato in Alto Adige. Un momento di pausa necessario, seppur con l'attenzione sempre rivolta agli impegni istituzionali.