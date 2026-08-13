Mercoledì 12 agosto 2026, il Monte Stella di Milano ha registrato un’affluenza record, accogliendo migliaia di cittadini desiderosi di ammirare l’attesa eclissi parziale di Sole. L’evento astronomico ha richiamato una folla numerosa, equipaggiata con occhialini protettivi e ventagli contro il caldo. L’iniziativa di una visione collettiva, promossa da Radio Popolare, ha trovato nella montagnetta di San Siro il luogo ideale per una visuale sgombra da ostacoli urbani.

Questo avvallamento artificiale, creato con le macerie dei bombardamenti, si è confermato la scelta perfetta per seguire l’eclissi.

L’affluenza eccezionale, paragonata a quella delle spiagge di Riccione nel giorno di Ferragosto, ha evidenziato l’entusiasmo per questo raro fenomeno.

L'Eclissi Solare a Milano: Dettagli e Orari

L’eclissi solare del 12 agosto 2026 è stata particolarmente evidente nelle regioni settentrionali d’Italia. A Milano, la Luna ha coperto circa il 92% del disco solare, trasformando il Sole in una sottile falce luminosa poco prima del tramonto. L’evento ha avuto inizio intorno alle 19:27 nel capoluogo lombardo, raggiungendo il momento di maggiore oscuramento, a Sole ormai vicinissimo all’orizzonte, approssimativamente alle 20:20. Per apprezzare pienamente il fenomeno, è stato fondamentale individuare un punto di osservazione con visuale libera verso l’orizzonte occidentale, come il Monte Stella, per evitare che ostacoli compromettessero la visione nelle fasi cruciali.

Osservazione Sicura: Proteggere gli Occhi

Durante un’eclissi parziale, è di vitale importanza non osservare mai direttamente il Sole a occhio nudo, neppure quando la maggior parte del disco è coperta. La porzione di Sole ancora visibile mantiene una luminosità sufficiente a causare danni permanenti alla vista. Per una visione in totale sicurezza, sono stati indispensabili occhiali per eclissi o visori solari conformi allo standard internazionale ISO 12312-2. I comuni occhiali da sole non offrono protezione adeguata e non devono essere utilizzati. Soluzioni artigianali come vetri anneriti, pellicole fotografiche o radiografie sono assolutamente sconsigliate.

La scelta del Monte Stella si è rivelata vincente, permettendo a migliaia di milanesi di assistere all’intera evoluzione dell’eclissi in una giornata caratterizzata da un cielo sereno e da una straordinaria partecipazione. Questo evento, con una copertura superiore al 90% del disco solare, ha rappresentato un’occasione rara e suggestiva per Milano e per tutto il Nord Italia.