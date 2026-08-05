La procura di Vicenza ha iscritto nel registro degli indagati tre persone in relazione alla tragica morte di Leonardo Cortese, un giovane di 19 anni originario del Trentino. Il decesso è avvenuto lunedì pomeriggio, a seguito di un tuffo in una piscina situata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Questo sviluppo segna un passo cruciale nell'indagine volta a chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Gli indagati sono i proprietari dello stabilimento dove si è verificato l'incidente. L'iscrizione nel fascicolo d'indagine, definita come un atto dovuto, mira a garantire loro la possibilità di nominare un proprio consulente tecnico.

Tale figura sarà fondamentale in vista dell'autopsia, fissata per oggi, e per contribuire all'accertamento della tempestività dei soccorsi prestati al ragazzo. L'esame autoptico sarà determinante per stabilire con precisione la causa del decesso del giovane, che aveva da poco conseguito il diploma, un traguardo importante nella sua vita.

Le dinamiche del tragico incidente

Il diciannovenne Leonardo Cortese era impegnato in una gara di apnea, un'attività che stava svolgendo insieme a un amico all'interno dell'impianto privato gestito dalla società Blue Planet 4.0. Durante un secondo tentativo di immersione, il giovane non è più riemerso dalla vasca, scatenando l'immediato allarme da parte dell'amico che era con lui.

Le telecamere di sorveglianza della piscina hanno registrato l'intera sequenza degli eventi, fornendo agli inquirenti un video cruciale che è ora in loro possesso e che sarà analizzato per ricostruire ogni dettaglio.

Il profilo della società Blue Planet 4.0

La società Blue Planet 4.0, al centro dell'attenzione in seguito all'incidente, è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. La sua sede legale è ubicata in via Venezia, 6, sempre a Montecchio Precalcino, nella provincia di Vicenza. L'attività principale della società, come indicato dal codice ATECO 93.11.10, è la gestione di piscine. La Blue Planet 4.0 è stata iscritta alla Camera di Commercio di Vicenza il 31 maggio 2019.

Per quanto riguarda i dati economici, nel 2020 la società ha registrato un fatturato di circa €126.594, con un utile negativo pari a €2.337. Questi dettagli offrono un quadro più completo dell'entità coinvolta nel tragico evento.