Il 5 agosto 2026 ha segnato un momento cruciale per la Polizia di Stato con il giuramento di fedeltà alla Repubblica di 3.133 nuovi agenti in prova, appartenenti al 233° Corso di formazione. La cerimonia si è svolta in contemporanea in diverse scuole d'Italia, sottolineando l'ampiezza e l'importanza di questo evento per la sicurezza nazionale.

Un focus particolare è stato riservato alla Scuola allievi agenti di Trieste, dove 415 futuri poliziotti – 144 donne e 271 uomini – hanno pronunciato il solenne giuramento. Alla cerimonia triestina hanno presenziato figure istituzionali di rilievo, tra cui il prefetto Giuseppe Petronzi e il questore Lilia Fredella, a testimonianza del valore attribuito a questo passaggio formativo.

Il significato del giuramento e le autorità presenti

Il giuramento rappresenta uno dei passaggi più significativi e carichi di valore simbolico nel percorso formativo degli allievi agenti. È il momento in cui il personale in formazione assume ufficialmente l'impegno di fedeltà alla Repubblica e di servizio incondizionato ai cittadini, un atto che precede l'ingresso effettivo nelle forze dell'ordine.

L'importanza dell'evento è stata rimarcata dalla presenza di alte cariche dello Stato. Alla Scuola allievi agenti di Campobasso, ad esempio, hanno assistito alla cerimonia il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della polizia, Vittorio Pisani, evidenziando l'attenzione delle istituzioni verso i nuovi ingressi e il futuro della sicurezza pubblica.

Percorso formativo e assegnazione sul territorio

Il 233° Corso di formazione per allievi agenti è un percorso articolato e intensivo, distribuito su diverse strutture formative della Polizia di Stato e con una durata complessiva di dieci mesi. La fase residenziale del corso si conclude proprio nel mese di agosto, culminando con il solenne giuramento che chiude una delle tappe centrali della formazione iniziale.

Concluso l'atto formale del giuramento, per tutti i giovani poliziotti inizierà una fase altrettanto cruciale: il tirocinio applicativo. Questo periodo di pratica si svolgerà direttamente nei reparti a cui gli agenti in prova saranno assegnati, permettendo loro di mettere in campo le competenze acquisite e di completare il proprio percorso formativo sul campo.

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, il Friuli Venezia Giulia accoglierà un contingente significativo di 142 nuovi agenti. Nello specifico, 61 saranno destinati a Trieste, 43 a Udine, 31 a Gorizia e 7 a Pordenone, rafforzando così la presenza delle forze dell'ordine nella regione.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno dei nuovi agenti, sottolineando la loro scelta di dedicare la vita al servizio della comunità: “Con questo giuramento molte ragazze e molti ragazzi decidono di dedicare la propria vita professionale e personale al servizio del prossimo e del proprio Paese. Un messaggio importantissimo perché tanti di questi agenti li potremo incontrare a breve nelle piazze e nelle vie delle nostre città a difesa della sicurezza dell’intera comunità”.