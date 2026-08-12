Un grave episodio di tentata rapina, culminato nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco, ha turbato la tranquillità del centro di Napoli nel tardo pomeriggio del 12 agosto 2026. Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della sezione radiomobile, sono intervenute prontamente in via Salvator Rosa, luogo dell'allarmante accaduto. Secondo una prima e sommaria ricostruzione degli eventi, alcuni malviventi, che si muovevano a bordo di uno scooter, avrebbero affiancato con decisione un'autovettura in transito. Il loro intento era chiaramente quello di perpetrare una rapina, e per raggiungere il loro scopo, i banditi avrebbero minacciato direttamente il conducente del veicolo.

La vittima, in un tentativo disperato di sottrarsi all'aggressione e di divincolarsi dalla morsa dei rapinatori, ha effettuato una manovra brusca e improvvisa. È stato proprio in quel frangente di concitazione e pericolo che i malviventi hanno esploso ben due colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente, nonostante la gravità dell'accaduto e il potenziale rischio per l'incolumità delle persone, non si registrano feriti in seguito a questo violento tentativo di rapina. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato tutti i rilievi necessari e le indagini sono attualmente in corso per ricostruire con la massima precisione l'intera dinamica dell'episodio e per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo grave atto criminale.

Le indagini in corso e la ricerca dei responsabili

L'episodio, verificatosi in una zona particolarmente centrale e trafficata della città partenopea, ha richiesto un'azione immediata e coordinata da parte delle forze dell'ordine. I carabinieri stanno ora lavorando intensamente per raccogliere ogni elemento utile che possa contribuire a chiarire le circostanze esatte dell'accaduto. L'obiettivo primario delle indagini è risalire all'identità dei malviventi, i quali si sono dati alla fuga subito dopo aver esploso i colpi, lasciando dietro di sé una scia di preoccupazione e allarme tra i residenti e i passanti. La collaborazione tra le diverse sezioni dell'Arma è fondamentale per analizzare le prove raccolte e per seguire ogni pista investigativa che possa portare alla cattura dei responsabili.

Precedenti simili: un quadro di allerta a Napoli

Questo non è l'unico episodio di tentata rapina con spari che ha interessato la città di Napoli negli ultimi mesi, evidenziando un quadro di persistente allerta. Un evento molto simile si era già verificato in precedenza, precisamente il 7 giugno 2026, in un'altra area della città, in via Cavalleggeri d'Aosta. In quella circostanza, alcuni sconosciuti, a bordo di un Suv, avevano tentato di rapinare un minorenne che si trovava al volante di un'auto. Anche in quel caso, il tentativo di aggressione si era concluso con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, ma, analogamente all'episodio più recente, non si erano registrati feriti. Le indagini relative a questo precedente sono ancora attive e sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Bagnoli, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica precisa dei fatti e per individuare i responsabili. Questi episodi sottolineano la costante attenzione da parte delle forze dell'ordine sul fenomeno delle rapine a mano armata nella città partenopea.