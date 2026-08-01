Un grave infortunio sul lavoro ha scosso il pomeriggio del 1 agosto 2026 nello stabilimento Ferriere Nord di Osoppo, in provincia di Udine. Un operaio di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato nel reparto laminatoio, per cause che sono ancora in fase di accertamento. Le sue condizioni sono state giudicate estremamente critiche, e l'uomo si trova attualmente in pericolo di vita.

L'immediato intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale

La prontezza dei colleghi è stata fondamentale nei primi momenti successivi all'incidente.

Hanno infatti avviato immediatamente le manovre di rianimazione, un gesto cruciale in attesa dell'arrivo del personale sanitario specializzato. Sul luogo dell'accaduto sono giunti rapidamente un'ambulanza e un'automedica, inviate dalla centrale operativa Sores Fvg, affiancate dai vigili del fuoco e dai carabinieri, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Data la gravità delle lesioni, il lavoratore è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato con prognosi riservata e in pericolo di vita.

Accertamenti in corso e la dinamica dell'infortunio

Parallelamente alle operazioni di soccorso, sono stati avviati gli accertamenti per fare piena luce sulla dinamica dell'incidente.

Gli ispettori dell'Azienda sanitaria sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi tecnici e raccogliere ogni elemento utile a ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato alla folgorazione dell'operaio. Al momento, le cause esatte dell'infortunio rimangono oggetto di indagine, e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle specifiche condizioni che hanno determinato il tragico evento. Le autorità stanno lavorando per comprendere se vi siano state negligenze o malfunzionamenti che possano aver contribuito all'incidente.

Precedenti incidenti sul lavoro nella zona di Osoppo

L'area di Osoppo non è purtroppo nuova a episodi di questo tipo. La località è già stata teatro di altri infortuni sul lavoro che hanno coinvolto operai rimasti folgorati durante le loro attività produttive.

Un caso precedente, che ha destato particolare preoccupazione, ha visto un operaio di 30 anni, di nazionalità straniera, subire gravi lesioni dopo aver toccato accidentalmente un cavo della linea elettrica di media tensione. L'incidente era avvenuto mentre l'uomo stava operando su una piattaforma aerea. Anche in quella circostanza, la tempestività dell'intervento dei colleghi e dei soccorsi medici aveva permesso il trasferimento d'urgenza in ospedale, mentre le autorità competenti e gli ispettori dell'Azienda sanitaria avevano avviato le indagini per chiarire le responsabilità e le cause dell'accaduto. Questi episodi sottolineano la costante attenzione necessaria alla sicurezza nei luoghi di lavoro.