La Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio, un blitz che ha interessato simultaneamente diverse località italiane. L'intervento ha coinvolto i campi rom di via Candoni, via Salviati e via Gordiani a Roma, la città di Casoria (Napoli), i quartieri Poggiofranco e San Giorgio di Bari, il comune di Bitonto e la tendopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria. L'azione si è conclusa con dieci arresti, denunce, espulsioni e sequestri.

Intervento a Roma: arresti e sequestri

Nella capitale, l'operazione ha portato all'arresto di nove stranieri per vari reati.

Le autorità hanno accompagnato dodici persone in Questura, con una successiva espulsione. Identificati 621 soggetti e controllati 150 veicoli. Rimosse tre tonnellate di materiale e moduli abitativi abusivi, oltre al sequestro di 3.500 euro.

Operazioni a Reggio Calabria: espulsioni e bonifiche

A Reggio Calabria, l'intervento è stato particolarmente incisivo, con dodici espulsioni e quarantadue persone accompagnate in Questura. Sono stati identificati 458 individui, di cui 165 extracomunitari. Eseguite perquisizioni in sessanta tende hanno portato al sequestro di armi bianche. La tendopoli è stata bonificata con ruspe e gli extracomunitari ricollocati in alloggi. L'operazione ha visto la collaborazione di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 118 e Croce Rossa.

Risultati a Casoria: un ricercato e denunce per furto

A Casoria, l'operazione ha permesso di arrestare un cittadino serbo, latitante dal 2017 e ricercato per furto aggravato. Cinque persone sono state condotte in Questura, con un'espulsione. Identificati trenta soggetti e sedici persone denunciate per furto di energia elettrica, in collaborazione con Enel. Controllati venticinque veicoli, dieci dei quali sequestrati.

Controlli mirati a Bari e Bitonto

Nei quartieri Poggiofranco e San Giorgio di Bari, e nel comune di Bitonto, una persona è stata accompagnata in Questura. Identificati settantacinque stranieri, di cui ventisette con precedenti penali. L'attività ha incluso undici perquisizioni e il controllo di diciannove veicoli.

Bilancio complessivo dell'operazione

Il bilancio finale dell'ampia operazione condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale evidenzia l'efficacia dell'intervento. In totale, sono stati eseguiti dieci arresti e diciassette persone denunciate. Sessanta individui sono stati accompagnati nelle Questure e quattordici espulsi. L'attività di identificazione ha coinvolto 1.184 soggetti, mentre sono stati controllati complessivamente 194 veicoli.