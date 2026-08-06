Ad Alghero, la strada statale 291 dir è stata finalmente riaperta al traffico, segnando il completamento dei complessi lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul Calich. L'intervento, gestito da Anas, ha richiesto circa un anno di impegno intensivo e ha permesso di ripristinare la normale viabilità in un'area cruciale per il territorio. La conclusione di quest'opera strategica, iniziata a luglio 2025, rappresenta un investimento significativo di 5,3 milioni di euro, destinato a migliorare in modo duraturo l'infrastruttura viaria locale.

La riqualificazione completa del ponte ha riguardato diverse fasi cruciali. Tra queste, la sostituzione dell’impalcato ha garantito una nuova struttura portante, mentre il risanamento delle pile e il consolidamento delle spalle, attraverso l'implementazione di nuove fondazioni profonde, hanno assicurato la stabilità e la durabilità dell'intera opera. Questi interventi mirati non solo hanno rafforzato la struttura, ma hanno anche migliorato la capacità di deflusso delle acque, un aspetto fondamentale per la prevenzione di future problematiche idrogeologiche nell'area.

L'obiettivo primario dei lavori è stato il potenziamento della sicurezza e della funzionalità del viadotto. Con la riapertura del ponte Calich, le precedenti deviazioni al traffico, che avevano interessato la circolazione durante il lungo periodo di cantiere, sono state definitivamente eliminate, restituendo ai residenti e ai visitatori una fluidità di transito essenziale.

Questo risultato sottolinea l'impegno di Anas nel garantire infrastrutture moderne e affidabili per la comunità.

Un'opera attenta all'ambiente e alla viabilità strategica

La realizzazione del nuovo ponte sul Calich è avvenuta nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali, un aspetto di fondamentale importanza data la sua collocazione. Il viadotto, infatti, ricade all'interno di un'area sensibile classificata come "Sito natura 2000", in prossimità del rinomato parco di Porto Conte. Questa particolare condizione ha imposto l'adozione di specifiche misure di tutela e procedure rigorose durante tutte le fasi di cantiere, a dimostrazione di un approccio che coniuga sviluppo infrastrutturale e salvaguardia del patrimonio naturale.

Il ponte Calich riveste un ruolo strategico per la viabilità locale e regionale. La strada statale 291 dir, su cui si innesta, è riconosciuta come una delle principali arterie di collegamento tra la città di Alghero e le sue zone circostanti, incluse importanti località turistiche e residenziali. La sua funzionalità è cruciale non solo per la mobilità quotidiana dei cittadini, ma anche per l'accesso facilitato alle aree naturalistiche limitrofe e per il costante flusso turistico diretto verso il suggestivo parco di Porto Conte.

L'intervento di riqualificazione del ponte Calich si inserisce in un più ampio programma di manutenzione straordinaria che Anas porta avanti con costanza per l'intera rete viaria della Sardegna.

Queste operazioni sono indispensabili per assicurare nel tempo la sicurezza, l'efficienza e la piena funzionalità delle infrastrutture, contribuendo attivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso una rete stradale moderna e ben mantenuta.