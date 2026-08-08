L'emergenza bradisismica che sta interessando l'area dei Campi Flegrei ha portato allo sgombero di 125 edifici nel comune di Pozzuoli. Un aggiornamento diffuso dal Comune nella mattinata dell'8 agosto 2026 ha evidenziato come l'operazione abbia coinvolto complessivamente 729 nuclei familiari, per un totale di 1.995 persone assistite. Questi dati sottolineano la portata dell'intervento necessario per garantire la sicurezza della popolazione residente.

Delle quasi duemila persone che hanno ricevuto assistenza, la maggior parte, ovvero 1.843 individui, ha optato per una sistemazione autonoma.

Altre 85 persone sono state alloggiate in strutture alberghiere, mentre 67 hanno trovato accoglienza presso il PalaTrincone. Parallelamente, sono state registrate 780 richieste per il Contributo di autonoma sistemazione (Cas), un supporto economico destinato a chi provvede autonomamente all'alloggio. Queste richieste interessano un totale di 2.033 persone, tra cui spiccano 376 ultrasessantacinquenni e 335 persone con disabilità, evidenziando l'attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione. È importante notare che il Cas può essere richiesto anche in assenza di un'ordinanza di sgombero ufficiale, purché la necessità di lasciare la propria abitazione sia certificata da un fonogramma dei Vigili del fuoco.

Il ruolo del Centro di Coordinamento dei Soccorsi

La gestione complessiva delle attività di assistenza e delle operazioni legate all'emergenza è affidata al Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS). Questo organismo è stato attivato presso la Prefettura di Napoli e svolge un ruolo cruciale. Il CCS vede la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni e delle forze operative direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza bradisismica che interessa l'intera area dei Campi Flegrei. La sua funzione principale è quella di coordinare efficacemente le attività di soccorso, garantire l'assistenza continua alla popolazione colpita e monitorare costantemente l'evoluzione della situazione, assicurando una comunicazione fluida e trasparente tra tutti gli enti partecipanti.