Serxhio Shehi, nato in Albania nel 1995, ha ottenuto la cittadinanza italiana a Bari, in una giornata dal forte valore simbolico. Il conferimento è avvenuto in concomitanza con il 35° anniversario dello sbarco della nave Vlora, un evento che ha segnato un momento cruciale nella storia dei rapporti tra Italia e Albania. A consegnare ufficialmente il documento è stato il sindaco Vito Leccese nel capoluogo pugliese, dove la Vlora giunse il 9 agosto 1991 con circa 20mila cittadini albanesi a bordo.

Il percorso di Serxhio Shehi e il legame con l'Italia

La storia di Serxhio Shehi è un esempio di integrazione riuscita. Arrivato in Italia per la prima volta nel 2010, all’età di quindici anni, ha intrapreso un percorso di studi che lo ha portato dal liceo classico di Triggiano, in provincia di Bari, alla laurea in odontoiatria conseguita presso l’università La Sapienza di Roma. Durante la cerimonia, Shehi ha espresso con emozione il suo sentimento di appartenenza: “Mi hanno sempre chiesto a quale Paese, tra l’Italia e l’Albania, fossi più legato. Evitavo questa domanda, perché è come chiedere a chi vuoi più bene tra mamma e papà. Oggi so che in me le due cittadinanze convivono, si rafforzano e si completano”.

Le sue parole sottolineano un'identità biculturale che ora trova pieno riconoscimento.

Il legame della famiglia Shehi con l’Italia affonda le radici nel passato. La madre di Serxhio nutriva una grande passione per il calcio italiano, ammirando in particolare il celebre campione Roberto Baggio. Ancora più toccante è il racconto del padre, che in gioventù tentò di raggiungere l’Italia proprio a bordo della nave Vlora. Un imprevisto familiare lo costrinse a rinunciare: “Riuscì a salire sulla nave – ha raccontato Serxhio – ma poi lo vennero a chiamare perché sua mamma aveva avuto un malore”. Nonostante non sia riuscito a completare quel viaggio, il ricordo di quell'esperienza è rimasto vivido: “Quando in televisione passavano le immagini di quello sbarco, mi ripeteva: ‘Vedi, anch’io ero lì sopra’”.

Anni dopo, il padre riuscì a stabilirsi in Italia, aprendo la strada all'arrivo di Serxhio nel 2010.

L'anniversario dello sbarco della Vlora e il suo significato

La cerimonia di conferimento della cittadinanza a Serxhio Shehi si è svolta in un giorno di particolare risonanza storica per Bari e per l'Italia intera. Il 9 agosto 1991, data dell'arrivo della nave Vlora, rappresenta uno degli episodi più emblematici dell’immigrazione albanese verso l'Italia, con l'approdo di migliaia di persone in cerca di un futuro migliore. Questa ricorrenza viene commemorata ogni anno nel capoluogo pugliese, a testimonianza del profondo e duraturo legame tra le due sponde dell’Adriatico.

La vicenda personale di Serxhio Shehi si inserisce perfettamente in questo contesto storico, divenendo un simbolo di integrazione riuscita e di continuità nei rapporti tra Italia e Albania.

Il gesto di conferirgli la cittadinanza proprio nel giorno dell’anniversario assume un valore simbolico potente, non solo per la comunità albanese residente in Italia, ma per l'intera città di Bari, che ha accolto e continua ad accogliere storie di speranza e di nuova appartenenza.