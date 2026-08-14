Nella piazza antistante la Stazione Centrale di Milano, lo scorso 14 agosto 2026, Progetto Arca ha rinnovato il suo appuntamento annuale con l'anguriata di Ferragosto, un'iniziativa dedicata alle persone senza dimora. L'evento ha visto la mobilitazione di volontari e operatori che, avvalendosi di un food truck e un gazebo, hanno distribuito un'ampia varietà di beni essenziali: fette di anguria fresca, altri tipi di frutta, snack dolci, bottigliette di acqua naturale, ghiaccioli e preziosi kit igienici.

Distribuzione di beni essenziali e supporto

L'iniziativa, come spiegato da Mattia Lisa, volontario di Progetto Arca, è «pensata per le persone senza dimora in una piazza che il nostro food truck vede ogni venerdì sera, dove serviamo 100 pasti caldi d'inverno e più freschi d'estate».

L'azione di supporto non si limita al cibo e alle bevande: le unità mobili dell'organizzazione sono attive ogni sera, fornendo kit d'igiene personale completi. Questi includono salviette, shampoo, deodorante, spazzolino, dentifricio, collutorio, rasoi e schiuma da barba per gli uomini, e assorbenti per le donne. Vengono inoltre distribuiti cappellini e prodotti specifici per la protezione dagli insetti estivi, come le zanzare.

Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai volontari e agli operatori per il loro impegno. Ha sottolineato come questa «semplicità — soprattutto in questo periodo — acquisti un grande valore di vicinanza, di presenza e di quella protezione che Progetto Arca vuole sempre assicurare a chi ha bisogno di un aiuto».

La presenza costante di Progetto Arca a Milano

L'azione di Progetto Arca si estende oltre l'evento di Ferragosto. La distribuzione di bottigliette d'acqua, un totale di 10.000 unità donate dall’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, continua nei giorni successivi. Questo è possibile grazie all'impegno costante dei volontari dell'Unità di strada, che ogni sera raggiungono diversi punti chiave della città per offrire supporto e sollievo alle persone in difficoltà. La presenza di Progetto Arca nella piazza della Stazione Centrale è, infatti, una costante: ogni venerdì sera, durante tutto l'anno, vengono distribuiti pasti, caldi in inverno e più freschi in estate.

Un aspetto fondamentale dell'intervento di Progetto Arca è la relazione umana e il contatto personale.

I volontari sottolineano l'importanza di questo legame, affermando: «Cerchiamo di dare dei sorrisi alle persone che forse, a volte, è la cosa più importante. Il nostro impegno è dare dignità alle persone che sono in strada. La relazione è la seconda parte più importante del nostro lavoro insieme alla distribuzione di beni».