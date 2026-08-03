Un anziano di 81 anni è scomparso da Campomarino, in Molise, lo scorso sabato, innescando un'imponente mobilitazione delle autorità e delle forze di soccorso. La Prefettura ha diramato un urgente appello alla popolazione, chiedendo la massima collaborazione per rintracciare l'uomo.

L'allarme è scattato quando l'81enne residente nella località molisana non ha fatto ritorno alla propria abitazione. Da quel momento, le operazioni di ricerca sono state avviate con tempestività, coinvolgendo un vasto dispiegamento di risorse. La preoccupazione cresce con il passare delle ore, mentre ogni pista viene attentamente vagliata.

Le Ricerche Sul Territorio: Un Imponente Sforzo Congiunto

Le ricerche si concentrano intensamente nell'area di Campomarino e nelle zone limitrofe, con squadre che perlustrano metodicamente il territorio. Sul campo sono operativi i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, affiancati da un nutrito gruppo di volontari. Questo sforzo congiunto mira a coprire ogni possibile area, dalle zone urbane a quelle più rurali, nella speranza di individuare l'uomo. La sinergia tra le diverse componenti è fondamentale per ottimizzare le operazioni e garantire la massima copertura.

L'Appello Ufficiale Della Prefettura: La Collaborazione Dei Cittadini È Cruciale

La Prefettura ha ribadito l'importanza cruciale del contributo dei cittadini.

L'appello pubblico invita chiunque abbia notato l'anziano o possieda informazioni utili, anche apparentemente insignificanti, a contattare immediatamente le autorità competenti. Sebbene l'uomo sia stato avvistato l'ultima volta sabato, non sono stati forniti dettagli specifici sul suo stato di salute al momento della scomparsa né sull'abbigliamento che indossava, rendendo le ricerche ancora più complesse. Le indagini proseguono senza sosta, con la determinazione di tutte le forze impegnate a riportare a casa l'81enne. La comunità è invitata a rimanere vigile e a segnalare tempestivamente ogni elemento che possa contribuire al buon esito delle operazioni.