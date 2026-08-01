Il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta è drammaticamente salito ad almeno 67 vittime. Nelle ultime ore, le squadre di sub, gli agenti della Guardia Civil e il salvataggio marittimo spagnolo hanno recuperato almeno altri dieci cadaveri al largo dell'enclave spagnola, aggravando ulteriormente una situazione già critica.

Questo recente ritrovamento porta il numero complessivo delle persone decedute in queste pericolose traversate a un totale di almeno 97 migranti dall'inizio dell'anno. Le precedenti 30 vittime, registrate nei mesi scorsi, si sommano ai 67 decessi più recenti, delineando un quadro di sofferenza e disperazione che si protrae da sette mesi lungo questa rotta migratoria.

Le operazioni di ricerca e recupero

Le operazioni di recupero dei corpi sono state condotte congiuntamente da unità specializzate. Squadre di sub esperti, affiancati dagli agenti della Guardia Civil e dal personale del servizio di salvataggio marittimo spagnolo, hanno lavorato incessantemente per riportare a galla le vittime. Queste unità operano con regolarità nella zona costiera di Ceuta, un'area purtroppo nota per i frequenti tentativi di ingresso via mare.

I migranti cercano di raggiungere il territorio europeo attraversando il breve ma insidioso tratto di mare che separa il Marocco dall'enclave spagnola. La natura stessa di queste traversate, spesso compiute a nuoto o con mezzi di fortuna, rende ogni tentativo estremamente rischioso e, come dimostrano i dati, spesso fatale.

La complessità delle operazioni è accentuata dalle condizioni marine e dalla vastità dell'area di ricerca.

Ceuta, crocevia dei flussi migratori

Ceuta, una delle due città autonome spagnole situate sulla costa nordafricana – l'altra è Melilla – rappresenta un punto di ingresso cruciale verso l'Europa. Per molti migranti provenienti dall'Africa subsahariana e da altre regioni, questa enclave è vista come l'ultima speranza per raggiungere il continente europeo. La sua posizione geografica strategica la rende un obiettivo costante per chi cerca di superare i confini.

La città ha registrato un significativo afflusso di migranti irregolari nel corso dell'anno, evidenziando la pressione costante sulle sue frontiere.

Circondata da confini terrestri e marittimi, Ceuta è frequentemente teatro di tentativi di ingresso, sia via terra attraverso le recinzioni di confine, sia via mare, come testimoniano i recenti tragici eventi.

Le autorità locali e le forze di sicurezza spagnole sono costantemente impegnate nel monitoraggio delle frontiere e nelle complesse operazioni di soccorso. L'obiettivo primario è gestire la difficile situazione migratoria, garantendo al contempo la sicurezza e l'assistenza alle persone coinvolte in questi drammatici tentativi di traversata. La sfida è immensa, data la determinazione dei migranti e i pericoli intrinseci del viaggio.