Un forte boato ha scosso il centro della città di Cosenza nella serata di venerdì 31 luglio, quando un'auto è esplosa in via Francesco Muzzillo, a pochi metri da Viale della Repubblica. L'esplosione ha provocato momenti di paura tra i residenti, richiamando sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Scientifica. Le cause della deflagrazione sono ancora da chiarire e gli investigatori stanno valutando ogni possibile ipotesi. Tanta paura tra i residenti della zona.

Auto esplode a Cosenza: paura in via Francesco Muzzillo

L'esplosione del veicolo è avvenuta intorno alle 21:30 e ha coinvolto una Opel Agila parcheggiata lungo la strada.

La violenta deflagrazione ha completamente distrutto il veicolo, mentre il forte boato è stato avvertito in tutta la zona. Numerosi residenti sono usciti dalle proprie abitazioni temendo conseguenze più gravi. L'area è stata immediatamente transennata per consentire l'intervento dei soccorsi e l'avvio dei rilievi tecnici.

Indagini in corso: nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori

Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti prontamente gli uomini della squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area, mentre gli agenti della Polizia Scientifica hanno avviato gli accertamenti per apprendere primi indizi sull'origine delle fiamme. Le indagini puntano a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Al momento non viene esclusa alcuna pista da parte degli investigatori: sI valutano sia un'eventuale origine dolosa, con il possibile utilizzo di un ordigno, sia un guasto accidentale che potrebbe aver provocato la deflagrazione del mezzo.

Esplosione auto a Cosenza: nessun ferito ma tanta preoccupazione

Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. L'episodio ha però generato forte apprensione tra i cittadini, sorpresi dal rumore improvviso e dalla scena dell'auto completamente sventrata. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per accertare le cause dell'accaduto e chiarire ogni dettaglio. Gli esiti degli accertamenti saranno determinanti per stabilire l'origine dell'esplosione e le eventuali responsabilità.