Il presidente Schifani è giunto a Messina per un sopralluogo nell'area del crollo della palazzina nel quartiere Pistunina. Accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Cocina, la visita mira a monitorare le operazioni e fare il punto con i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine impegnate nelle ricerche dei dispersi.

Soccorsi e dispersi a Messina

Le ricerche tra le macerie dell'edificio crollato sono proseguite tutta la notte e sono tuttora in corso. Sono sei le persone coinvolte: il corpo di una è stato individuato sotto un solaio e si procede al recupero.

Le ricerche degli altri cinque dispersi continuano con squadre specializzate USAR e unità cinofile. La strategia si basa sulle testimonianze per localizzare le persone. Al momento, "non si sentono voci" dalle macerie.

Le operazioni sono complesse per un incendio covante tra i detriti, che accumula calore e gas infiammabili. Gli operatori procedono con cautela: lo scavo rischia di rompere il confinamento e introdurre ossigeno, potenziale innesco di combustioni o esplosioni. Il posto medico avanzato e la direttrice dei soccorsi sanitari, dottoressa Vittoria Saraceno, rimangono operativi e in allerta per intervenire in caso di estrazione di superstiti.

Impegno istituzionale e Protezione civile

Durante il sopralluogo, Schifani ha programmato un briefing con i responsabili delle operazioni per aggiornarsi sullo stato delle ricerche e coordinare ulteriori interventi.

La presenza del capo della Protezione civile regionale, Cocina, testimonia l'impegno delle istituzioni nel monitorare la situazione e garantire il supporto alle squadre di soccorso e assistenza.

Le autorità locali e le forze dell'ordine presidiano l'area. L'intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre di soccorso prosegue senza sosta per individuare e mettere in salvo i dispersi. Le strutture sanitarie seguono con attenzione, pronte a fornire assistenza immediata.