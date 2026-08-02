La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato attivamente alle solenni commemorazioni della strage del 2 agosto tenutesi presso la stazione di Bologna. Durante il suo intervento, la leader del PD ha posto l'accento sulla cruciale importanza di un pieno e inequivocabile riconoscimento della matrice dell'attentato terroristico che sconvolse il capoluogo emiliano. Le sue dichiarazioni hanno ribadito la necessità di aderire con fermezza alle verità processuali stabilite dalle sentenze giudiziarie, considerate un pilastro fondamentale per la memoria storica del Paese.

L'appello di Elly Schlein sul riconoscimento della verità

Nel cuore del suo discorso, Elly Schlein ha lanciato un appello diretto, sottolineando come sia un dovere primario per chi detiene responsabilità di governo “dare piena lettura e piena attuazione alle sentenze”. La segretaria ha evidenziato con chiarezza che tali sentenze “hanno appurato la matrice neofascista di una strage terroristica eversiva, condotta con la collaborazione di apparati deviati”. Questa affermazione rafforza la posizione del Partito Democratico sulla verità storica della tragedia, un punto fermo nella narrazione degli eventi.

Proseguendo nel suo intervento, Schlein ha enfatizzato l'indispensabilità della conoscenza storica per chiunque ricopra incarichi di governo.

“È importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese”, ha dichiarato, rimarcando come la comprensione del passato sia essenziale per guidare il futuro. La leader del PD ha poi assicurato l'impegno costante del suo partito: “Noi continueremo a fare la nostra parte, anche nelle aule parlamentari, per evitare qualunque tentativo di riscrittura della nostra storia e qualunque legittimazione a piste che sono già state completamente smentite da intere sentenze”. Un riferimento esplicito è stato fatto alla “pista palestinese”, categoricamente definita come una teoria già confutata e priva di fondamento giudiziario.

Il contesto delle commemorazioni e l'impegno del Partito Democratico

L'intervento della segretaria Schlein si inserisce nel solco delle annuali commemorazioni che, ogni 2 agosto, riuniscono la comunità bolognese e le istituzioni per onorare le vittime dell'attentato del 1980.

La strage alla stazione di Bologna rimane una delle ferite più profonde e dolorose della storia repubblicana italiana, un evento che ha segnato indelebilmente la coscienza collettiva.

Attraverso le parole della sua segretaria, il Partito Democratico ha voluto riaffermare con forza il proprio impegno incondizionato a preservare la memoria dei fatti e a contrastare ogni forma di revisionismo storico. L'obiettivo è quello di difendere la verità accertata dalle aule di giustizia, impedendo che narrazioni distorte possano minare la comprensione delle responsabilità e delle dinamiche che portarono a uno degli atti terroristici più efferati del dopoguerra. Il PD si pone come baluardo contro ogni tentativo di offuscare la chiarezza delle sentenze, promuovendo una cultura della memoria basata sulla giustizia e sulla verità processuale.