Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha interessato l'area di Pisa la mattina del 4 agosto 2026, generando una comprensibile apprensione tra la popolazione. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha prontamente rassicurato che "la situazione è sotto controllo", confermando l'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare tutte le verifiche necessarie.

Il primo cittadino ha spiegato che il COC è stato attivato per coordinare le operazioni insieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Le prime valutazioni non hanno evidenziato danni a persone o criticità rilevanti.

Le attività di monitoraggio proseguiranno nelle ore successive per garantire un costante aggiornamento sulla situazione.

Anche il policlinico di Cisanello ha riunito la propria unità di crisi per valutare l'impatto del sisma, ma al momento non sono state segnalate particolari criticità. L’Azienda ospedaliero universitaria pisana ha fatto sapere che fornirà dettagli specifici solo dopo aver ultimato tutte le verifiche approfondite sul proprio complesso.

La risposta regionale e i controlli sul territorio

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha fornito ulteriori dettagli, precisando che l'epicentro della scossa è stato localizzato nel parco di San Rossore, a una profondità di sette chilometri.

Anche a livello regionale, non risultano danni a persone, abitazioni o strutture sanitarie. Le autorità regionali, in collaborazione con Prefetture, Comuni, Vigili del Fuoco, altre strutture regionali e i gestori dei servizi essenziali, hanno avviato un confronto per coordinare le verifiche in corso sul territorio.

I controlli si concentrano su edifici pubblici, scuole e infrastrutture per accertarne l'integrità strutturale. Per consentire gli accertamenti tecnici sulla rete, la circolazione ferroviaria nel nodo di Pisa è stata sospesa dalle ore 10:30. Il sistema regionale di Protezione Civile rimane pienamente attivo e in costante contatto con tutti i territori coinvolti per una gestione coordinata dell'emergenza.

Dati tecnici del sisma e l'area interessata

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato il terremoto alle ore 10:15 locali. La scossa, come detto, ha avuto una magnitudo di 4.3, con epicentro posizionato a circa sette chilometri a ovest di Pisa e a una profondità di circa otto chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito in una vasta area della Toscana settentrionale, estendendo l'apprensione oltre i confini del comune di Pisa.

Le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione e a effettuare controlli capillari su tutto il territorio interessato, mantenendo attivi e operativi i protocolli di sicurezza previsti per eventi sismici di questa natura.