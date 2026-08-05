Gli ordini tecnico-professionali della provincia di Isernia hanno incontrato il prefetto Giuseppe Montella per offrire un supporto gratuito e coordinato alla popolazione colpita dal terremoto di Pizzone. L'evento sismico, avvenuto il 25 luglio 2026, ha spinto architetti, ingegneri, geometri, geologi e il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, a presentare un protocollo d’intesa formale. Questo accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le diverse professionalità e le istituzioni locali nella gestione delle emergenze.

Il protocollo d'intesa per la gestione delle emergenze

Il protocollo d’intesa delineato include una serie di attività cruciali: sopralluoghi, ricognizioni, valutazioni preliminari dei danni e supporto tecnico diretto agli enti competenti. Un aspetto fondamentale è l'attenzione alla comunicazione efficace, essenziale per assicurare alla cittadinanza informazioni tempestive e precise. I professionisti hanno enfaticamente evidenziato la necessità di un coordinamento sinergico tra istituzioni, Protezione civile, amministrazioni locali, professionisti e media. Questo approccio è volto a promuovere una robusta cultura della prevenzione e della sicurezza, a salvaguardia della comunità e del territorio.

Il prefetto Montella ha accolto con favore l'iniziativa, sottolineando come essa si integri perfettamente con altre azioni già in corso e manifestando l'intenzione di estendere la diffusione del protocollo a tutte le amministrazioni coinvolte.

L'evento sismico di Pizzone: magnitudo e impatto

L'evento sismico che ha interessato Pizzone, in provincia di Isernia, è stato registrato il 24 luglio 2026 alle 22:08 UTC. La sua magnitudo è stata stimata tra 3.8 e 4.1, con un ipocentro localizzato a una profondità tra 5 e 6 chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita fino a 80 chilometri dall'epicentro, coinvolgendo un'ampia area che include centri abitati come Cassino, Isernia, Sora, Castel di Sangro e Sulmona.

Si stima che circa 169.300 persone abbiano percepito il sisma. L'epicentro è stato localizzato con precisione nei pressi di Pizzone, a coordinate geografiche di circa 41.67-41.68 di latitudine e 14.02-14.04 di longitudine.

Il ruolo strategico di ordini professionali e Prefettura

Il coinvolgimento degli ordini tecnico-professionali nella gestione delle emergenze si configura come un supporto concreto e indispensabile per le amministrazioni locali e la Protezione civile. L'obiettivo primario è assicurare una risposta rapida ed efficace alle esigenze della popolazione, mettendo a disposizione competenze specialistiche e rafforzando la promozione della sicurezza. La Prefettura di Isernia, sotto la guida del prefetto Giuseppe Montella, ha assunto l'impegno di divulgare il protocollo d’intesa a tutte le amministrazioni interessate, consolidando il coordinamento e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti in questa cruciale opera di tutela del territorio.