Una emergenza abitativa ha costretto una donna di 54 anni e la madre di 82 a trascorrere la notte tra il 17 e il 18 agosto all'interno della loro vineria di famiglia, situata in via Roma a Terni. Le due donne, prive di un'alternativa abitativa, si sono sistemate su alcune sedie all'interno dell'attività commerciale dopo l'orario di chiusura, trasformando il loro luogo di lavoro in un rifugio temporaneo.

La difficile situazione è scaturita a seguito di uno sfratto esecutivo che ha lasciato madre e figlia senza un tetto. La vicenda è stata prontamente segnalata alle autorità locali e ai servizi sociali del Comune di Terni, che sono stati informati della grave condizione di disagio.

La figlia ha espresso con chiarezza la loro disperazione: "Non sappiamo dove andare, non abbiamo nessun altro posto".

La difficile situazione e l'intervento dei servizi sociali

La vineria è diventata l'unico riparo per le due donne, un luogo che offre una parvenza di sicurezza dopo la perdita della loro casa. La figlia ha sottolineato la particolare vulnerabilità della madre, un'anziana di 82 anni con problemi di salute, che necessita di un ambiente protetto e sereno. La presenza di una persona così fragile rende la situazione ancora più critica e urgente.

I servizi sociali del Comune di Terni hanno preso in carico il caso, avviando una valutazione approfondita per individuare possibili soluzioni abitative.

Tuttavia, al momento, non sono state trovate alternative immediate per offrire un alloggio stabile alle due donne. La vicenda ha toccato la sensibilità della comunità locale, che si è attivata per manifestare solidarietà e cercare di fornire un aiuto concreto alle due cittadine in difficoltà.

Il contesto dell'emergenza abitativa a Terni

Il Comune di Terni, attraverso i suoi servizi sociali, è costantemente impegnato nella gestione delle emergenze abitative e nell'assistenza a individui e famiglie che si trovano in condizioni di particolare disagio. Il loro compito include la valutazione dei casi segnalati e l'attivazione di percorsi di supporto, che possono prevedere anche l'inserimento in strutture di accoglienza temporanea, in base alla disponibilità.

L'emergenza abitativa rappresenta un fenomeno complesso e diffuso, che interessa un numero significativo di famiglie e persone sole nel territorio comunale.

La drammatica esperienza vissuta dalla donna e dalla madre rientra pienamente tra i casi che i servizi sociali sono chiamati a gestire. L'operato di questi uffici è volto a garantire il diritto all'abitazione e la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. L'obiettivo primario è fornire un supporto efficace e tempestivo, sempre nel rispetto delle risorse e delle strutture di accoglienza disponibili sul territorio.