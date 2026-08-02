Un incidente aereo di tragica entità, verificatosi in Perù, ha purtroppo coinvolto una persona di origini italiane, identificata come Gianturco. La notizia di questo drammatico evento, resa pubblica il 2 agosto 2026, ha rivelato che la famiglia della vittima ha le sue radici ad Avigliano, un comune nella provincia di Potenza, in Basilicata. Questa dolorosa circostanza ha immediatamente generato un'ondata di viva commozione e profondo cordoglio all'interno dell'intera comunità lucana, in particolare tra gli abitanti di Avigliano. Qui, infatti, persistono ancora oggi saldi legami familiari e affettivi che uniscono la persona scomparsa alla sua terra d'origine e ai suoi concittadini.

Il drammatico incidente in Perù e le radici aviglianesi

La persona identificata come Gianturco si trovava a bordo di un velivolo coinvolto in un fatale incidente sul territorio peruviano. Al momento, le autorità non hanno ancora fornito dettagli esaurienti riguardo le precise circostanze che hanno condotto a questo tragico evento, né sono state divulgate informazioni sulle cause che hanno determinato la caduta del mezzo aereo. La famiglia Gianturco è da tempo una presenza nota e rispettata ad Avigliano, dove ha sempre mantenuto e continua a coltivare rapporti stretti e significativi con il territorio e con la sua gente. La diffusione della drammatica notizia della tragedia ha colpito con particolare intensità la comunità locale, la quale si è prontamente stretta in un abbraccio di solidarietà e vicinanza attorno ai parenti della vittima.

Questo gesto collettivo ha voluto esprimere il più sincero dolore e offrire supporto in un momento di così grande e inaspettato lutto, testimoniando il forte senso di appartenenza che lega gli aviglianesi.

Avigliano: una storia di emigrazione e connessioni globali

Il comune di Avigliano, nella provincia di Potenza in Basilicata, possiede una storia ricca e complessa, profondamente segnata da una lunga tradizione di emigrazione. Nel corso dei decenni, intere generazioni di suoi abitanti hanno intrapreso viaggi verso terre lontane, spinti dalla ricerca di nuove opportunità, stabilendo nuove esistenze in svariate parti del mondo. Nonostante la distanza geografica, molte di queste famiglie hanno saputo preservare e rafforzare i legami con i propri parenti emigrati, tessendo una fitta e resiliente rete di connessioni che si estende ben oltre i confini nazionali.

Tra le destinazioni storicamente più significative per gli aviglianesi vi è stato il Sud America, e la presenza di cittadini di origine aviglianese in Perù, così come in numerose altre nazioni del continente, costituisce una prova inequivocabile di questi profondi, duraturi e vitali legami familiari. Tali connessioni continuano ancora oggi a fungere da ponte, unindo indissolubilmente la comunità locale di Avigliano con la sua vasta e diffusa controparte internazionale, rendendo la notizia di questo incidente aereo un evento ancora più sentito e profondamente personale per l'intera cittadinanza, che si riconosce in queste storie di vita e di legami transnazionali.