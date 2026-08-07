I Carabinieri di Civitanova Marche hanno denunciato tre persone per truffa in concorso, a seguito di un'indagine scaturita dalla segnalazione di una vittima. Quest'ultima, vendendo la propria auto online, è caduta nel raggiro di finti acquirenti che hanno usato bonifici falsi per simulare il pagamento. Il venditore è stato contattato da tre individui che, dopo aver concordato il prezzo del veicolo, hanno inviato una ricevuta di bonifico bancario come prova dell’avvenuto pagamento. Tuttavia, il documento si è rivelato un bonifico falso, un'attestazione artefatta che non corrispondeva a nessun reale trasferimento di denaro sul conto del venditore.

Le indagini e l'allerta dei Carabinieri

La vittima, insospettita dal mancato accredito, ha prontamente allertato i Carabinieri. Le indagini hanno permesso di identificare i tre soggetti coinvolti, denunciati per truffa in concorso. Le forze dell'ordine raccomandano massima cautela nelle transazioni online, invitando a verificare sempre l'effettivo accredito dei fondi prima di consegnare beni di valore, specialmente nelle compravendite di veicoli.

Contrasto alle frodi telematiche a Civitanova Marche

L’operazione dei militari di Civitanova Marche si inserisce nel contesto di contrasto alle frodi telematiche, fenomeno criminale in crescita, con particolare incidenza nelle compravendite online. I Carabinieri hanno raccolto elementi investigativi determinanti per risalire all'identità dei responsabili, dimostrando l'efficacia dell'intervento.

Le autorità esortano i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a segnalare episodi sospetti. La collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell'ordine è fondamentale per prevenire e contrastare le truffe online, privilegiando sistemi di pagamento tracciabili e sicuri.