Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, a seguito di un grave episodio di molestie nei confronti di tre ragazze minorenni. L'evento, che ha generato allarme nella comunità locale, si è verificato lo scorso 13 agosto, quando le giovani vittime, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, stavano passeggiando tranquillamente per strada.

L'aggressione e la richiesta d'aiuto

La ricostruzione dei fatti, operata dalle forze dell'ordine, ha delineato un quadro preoccupante. L'uomo, la cui identità è stata successivamente accertata, si è avvicinato alle tre minorenni con un atteggiamento invasivo e intimidatorio.

Ha iniziato a rivolgere loro una serie di apprezzamenti pesanti e frasi a sfondo sessuale, creando un clima di profondo disagio e paura tra le giovani. La situazione è rapidamente degenerata quando l'individuo avrebbe compiuto un gesto ancora più grave, toccando fisicamente una delle ragazze. Questo atto ha spinto le tre amiche a reagire prontamente, cercando di allontanarsi con decisione e chiedendo aiuto ai passanti e alle autorità.

L'intervento dei Carabinieri e la denuncia

Immediatamente dopo l'accaduto, la segnalazione è giunta ai Carabinieri, che sono intervenuti con rapidità sul luogo dell'episodio a Casalgrande. Grazie alla prontezza delle giovani e alla descrizione fornita, i militari sono riusciti a individuare e fermare l'uomo poco dopo l'allontanamento delle vittime.

Le tre ragazze, ancora visibilmente scosse ma determinate, hanno fornito una testimonianza dettagliata ai Carabinieri, raccontando con precisione ogni fase dell'aggressione subita. Le loro dichiarazioni sono state fondamentali per la ricostruzione accurata dei fatti e per l'identificazione formale del sospettato.

A seguito delle indagini e della raccolta delle prove, l'uomo di 30 anni è stato formalmente denunciato. Le accuse a suo carico riguardano i reati di molestie e atti contrari alla pubblica decenza. Fortunatamente, gli accertamenti medici e le verifiche effettuate hanno confermato che nessuna delle minorenni coinvolte ha riportato ferite fisiche a seguito dell'episodio. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di porre fine all'azione dell'aggressore e di avviare le procedure legali necessarie per garantire giustizia alle vittime e prevenire ulteriori episodi simili nella zona di Reggio Emilia.