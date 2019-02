Annuncio

Annuncio

Nel corso della storia molte culture hanno utilizzato i peperoncini come afrodisiaco. Pare che gli Aztechi e i Maya aggiungessero quelli cileni alle loro bevande al cioccolato. Quindi, i brownies al cioccolato piccante per San Valentino sono perfettamente appropriati per condividere dei dolcetti aromatizzati al Pepe di Cayenna con il proprio amato. Il sapore speziato del cioccolato di questa versione resa romantica per la Festa degli Innamorati conquisterà il cuore di chiunque. Ecco il necessario e i passaggi per preparare i brownies per San Valentino.

Annuncio

Ingredienti e preparazione

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Porzioni: 12 dolcetti aromatizzati

Calorie: 406 kcal

Per i brownies al cioccolato piccante per San Valentino:

1 tazza di burro non salato ;

; 1 e 1/2 tazze di zucchero semolato ;

; 1 cucchiaino di estratto puro di vaniglia ;

; 3 uova grandi ;

; 1 tazza di farina multiuso ;

; 1/2 tazza di cacao amaro in polvere ;

; 2 cucchiaini di cannella in polvere ;

; da 1/4 a 1/2 cucchiaino di Pepe di Cayenna (rispetto a quanto piacciono i cibi piccanti);

(rispetto a quanto piacciono i cibi piccanti); 1 cucchiaino di sale marino ;

; 1/2 cucchiaino di lievito in polvere ;

; 3/4 tazza di gocce di cioccolato semidolce.

Per la colata al cioccolato semidolce:

1/2 tazza di gocce di cioccolato semidolce.

Per realizzare i brownies al cioccolato piccante per San Valentino posizionare una griglia per torte nel punto centrale del forno e preriscaldarlo a 180 ºC. Imburrare e infarinare il fondo e i lati di una teglia rettangolare da 33 x 22 cm o rivestirla con la carta oleata.

Annuncio

I migliori video del giorno

In una casseruola piccola sciogliere 1 tazza di burro non salato e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente. In una ciotola media unirlo a 1 e 1/2 tazze di zucchero semolato, 1 cucchiaino di estratto puro di vaniglia e 3 uova grandi. In una ciotola separata mischiare 1 tazza di farina multiuso, 1/2 tazza di cacao amaro in polvere, 2 cucchiaini di cannella in polvere, da 1/4 a 1/2 cucchiaino di Pepe di Cayenna (rispetto a quanto piacciono i cibi piccanti), 1 cucchiaino di sale marino e 1/2 cucchiaino di lievito in polvere.

Aggiungere gli ingredienti secchi agli ingredienti liquidi e mescolarli fino a ottenere un composto omogeneo. Incorporare 3/4 tazza di gocce di cioccolato semi dolce. Distribuire la pastella addensata sulla teglia preparata precedentemente e cuocerla per circa 22-25 minuti o fino a quando uno stuzzicadenti inserito nel mezzo non uscirà senza briciole (secondo la prova inoppugnabile dello stecchino asciutto o umido). Lasciare raffreddare i dolcetti aromatizzati e usare un coppapasta a forma di cuore per tagliare le sagome dei cuoricini.

Annuncio

La preparazione della colata al cioccolato semidolce

Sciogliere 1/2 tazza di gocce di cioccolato semidolce a bagnomaria o nel microonde e versarle in una tasca da pasticcere o in un cornetto di plastica privo di un angolo minuscolo. Cospargere i brownies al cioccolato piccante per San Valentino con la colata al cioccolato semidolce.