Dalla Puglia arriva una novità alimentare che fa discutere: la mozzarella ripiena di nutella. Il caseificio che l'ha sperimentata ha definito la creazione come "la più innovativa" tra le tante che hanno sperimentato durante la loro carriera.

Mozzarella ripiena con la nutella: una ricetta che arriva da Martina Franca

A Martina Franca, nella Valle d'Itria, il caseificio Semeraro, nato sette anni fa, ha sperimentato una ricetta davvero originale: la mozzarella ripiena di nutella. Come spiegato al Corriere, l'azienda pugliese ha da sempre amato l'innovazione, partendo dal ripieno con tonno e prosciutto.

Successivamente c'è stata la mozzarella abbinata con pomodorini e basilico o con origano ed infine la più coraggiosa, con la famosa crema alle nocciole.

Le mozzarelle ripiene, per in caseificio pugliese non sono una novità, ma adesso il fenomeno sta avendo un'eco nazionale, soprattutto con la novità della mozzarella dolce. "Ci richiedono le mozzarelle ripiene anche da altre province pugliesi, in particolare quella con la nutella". Al momento, la produzione di questo speciale alimento avviene per ordinazione, non esiste ancora una linea produttiva da banco.

Il cliente può richiedere qualsiasi ripieno e l'azienda produce al momento la mozzarella desiderata. Rosita, la figlia del proprietario del caseificio, Francesco Semeraro, ha spiegato che non hanno ancora prodotto la mozzarella con il capocollo: "La mozzarella con il capocollo non l'abbiamo ancora fatta, ma se ce la chiedono...". Il pregiato salume tipico di Martina Franca è uno dei prodotti che hanno fatto conoscere la cittadina pugliese in tutta la penisola.

Nutella all'interno della mozzarella: un ripieno che divide

Nel frattempo è diventata virale la novità del ripieno alla nutella, un prodotto in cui il dolce e il salato si incontrano in un gusto mai pensato prima. In molti hanno apprezzato questa prelibatezza, definendola un ottimo dolce in cui il sapore del latte incontra quello della crema alle nocciole. Si tratta di un gusto che potrebbe essere assimilato quasi a quello del latte con il cacao secondo quanto dichiarato da chi ha assaggiato il prodotto caldo.

Al momento sembrerebbe proprio che il prodotto stia andando a ruba, ma è ancora presto per sapere se prenderà piede in tutta Italia, conquistando anche il cuore dei più scettici legati alla tradizione. Sui social sta già prendendo piede la discussione tra i puristi e gli innovatori: c'è chi storce il naso, perché crede che la mozzarella con la nutella sia una creazione azzardata, e chi invece riconosce la buona idea che in ogni caso unisce due ingredienti da sempre alla base della pasticceria: il latte e il cioccolato.