La torta tiramisù risulta essere molto gustosa. Questo dolce - variante del classico tiramisù - è anche molto facile da realizzare ed è perfetto per un compleanno o per completare un pranzo o una cena in compagnia.

Curiosità

La torta tiramisù è un capolavoro della pasticceria. Questo dolce è composto da due strati di savoiardi bagnati con il caffè. La crema è a base di panna, uova e mascarpone: questa risulta essere ben soda e molto cremosa.

La torta in questione può essere preparata anche utilizzando il pan di spagna o i Pavesini. Inoltre, come decorazione, si possono creare sulla superfice tanti ciuffi con la crema al mascarpone.

Ingredienti

Dosi per 10 persone:

Savoiardi 250g

Mascarpone 500g

Tuorli 5

Zucchero 150g

Caffè 6 tazze

Acqua 30ml

Zucchero 1 cucchiaio

Rum 2 cucchiai

Gelatina in fogli 8g

Panna fresca liquida 200g

Per decorare:

Cacao amaro in polvere q.b.

Difficoltà: media

Preparazione torta tiramisù

Per preparare la torta tiramisù si deve iniziare con il preparare il caffè alla moka. Questo va versato in una scodella e si devono aggiungere un cucchiaio di zucchero e due tazzine di acqua. Si possono anche aggiungere due cucchiai di Rum, per avere una profumazione più intensa. È possibile utilizzare anche il caffè decaffeinato.

A questo punto occorre dividere i tuorli dagli albumi. Con le fruste elettriche montare quest'ultimi e aggiungere anche 90 g di zucchero. Mettere in un pentolino 60 g di zucchero e 30 ml di acqua e mettere al fuoco: si deve arrivare a una temperatura di 120°.

In questo caso si può utilizzare un termometro da cucina.

Versare poi lo sciroppo sui tuorli e continuare a montare per circa 10 minuti. Mettere in ammollo i fogli di gelatina per circa otto minuti, strizzarli e aggiungerli in un pentolino con due cucchiai di panna liquida. Fare poi sciogliere, mescolare continuamente e unire anche i tuorli e far raffreddare il tutto.

Aggiungere il mascarpone e tenere le fruste a una velocità media. Montare anche la panna e unirla alla crema di mascarpone e tuorli: mescolare dal basso verso l'alto, per non farla smontare. La crema è pronta e può essere messa in frigorifero per circa 15-20 minuti.

A questo punto si deve prendere un piatto da portata e mettere al centro un anello per torte.

Ungere i bordi con un po' d'olio e fare aderire la carta da forno: in questo modo l'anello si toglierà molto facilmente. I savoiardi vanno tagliati a metà e inzuppati nel caffè. Essi vanno collocati sul bordo dell'anello e si può completare il giro. Ricoprire anche il centro di savoiardi. Aggiungere metà della crema e livellare con una spatola o un cucchiaio. Creare un altro strato utilizzando lo stesso procedimento di prima. Mettere il resto della crema in una sac à poche e realizzare tanti ciuffetti sulla superfice. Mettere poi la torta tiramisù per tre ore in frigorifero. Togliere l'anello e spolverizzare con il cacao amaro. La torta tiramisù è pronta per essere servita e ovviamente gustata.

Questo dolce può essere conservato per tre giorni in frigorifero e può essere anche congelato.