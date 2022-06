Le terrine di verdure sono in genere delle composizioni di verdure cotte per lo più al forno oppure a bagnomaria. Si tratta di un piatto unico oppure può essere consumato anche come antipasto. Le terrine rappresentano una vivace, estiva e colorata scelta del menù in alternativa alla carne o al pesce, l'ideale per i vegetariani o solo per coloro che hanno intenzione di apprezzare una cucina più salubre e leggera. La terrina multicolore di verdure, colorata, insolita facile da eseguire è perfetta per i vegetariani e non solo. Si tratta di un piatto estivo fresco e vivace adatto coloro che sono alla ricerca di un menù salubre e leggero nello stesso tempo.

Ottimo da abbinare ad un bianco di media struttura come un Verdicchio che esalterà le note fresche della verdura e la leggerezza della portata in se e per se. Di questa leccornia ne esistono davvero tante varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa e più semplice da eseguire anche casa.

Ingredienti

Quantitativi per 4 - 6 persone

Tempo di preparazione 25 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 45 minuti

180 gr di foglie di cavolo intere

700 gr di dimette di cavolfiore

2 dl abbondanti di doppia panna

2 uova sbattute

sale e pepe nero macinato

2 cucchiai di polvere di curry non troppo piccanti

100 gr di carotine novelle

100 gr di piccole zucchine tagliate a metà per lungo

1 peperone rosso privato dei semi e tagliato a strisce di 2,5 cm

2 coste di sedano private dei filamenti

olio per ungere la teglia

foglie di vari tipi di insalata per servire

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 190 gradi.

Sbollentare le foglie di cavolo per 2 - 3 minuti e tuffarle poi in acqua fredda. Farle scolare e togliere la costa centrale. Lessare il cavolfiore per 15 minuti. Scolarlo e ridurlo in purea insieme con la panna, le uova, il sale, il pepe e la polvere di curry. Far bollire le altre verdure per 5 - 10 minuti finché saranno morbide.

Spellare i peperoni. Ungere leggermente una teglia rettangolare da 900 gr e foderarla con le foglie di cavolo, sovrapponendole perché non ci siano spazi scoperti e facendole sporgere oltre i bordi. Disporre nello stampo uno strato di circa un centimetro di purea di cavolfiore . Appoggiarvi sopra le zucchine per il lungo e coprire con l'altra purea .

Continuare ed alternare strati di verdura: carote, sedano, peperoni con altri strati di purea. Infine ultimare con la purea. Ripiegare le foglie di cavolo per coprire la superficie della terrina e appoggiare sulla teglia un foglio di alluminio non troppo aderente. Cuocere la terrina a bagnomaria in forno caldo per 1 ora e mezza circa. Levarla dal forno e lasciarla riposare per 10 minuti. Togliere il foglio di alluminio e sfornare la terrina su un piatto da portata. Servire la terrina tagliata a fette piuttosto alte accompagnando con insalata verde.