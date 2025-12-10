Il farro di San Nicola è una zuppa semplice di legumi e cereali, ottima da servire calda, calda nelle lunghe serate in inverno. Questo piatto di origine pugliese è dedicato a San Nicola, considerato universalmente il protettore dei marinai, dei pescatori e dei bambini. Nei secoli scorsi i marinai lo invocavano nei lunghi giorni di mare mosso in mezzo al mare. È tradizionalmente festeggiato il 6 dicembre e in particolare è il santo patrono della città di Bari.

Si tratta di una zuppa semplice ma ricca di gusto, arricchita con burro aromatizzato. Facile da eseguire ma corroborante, soddisfa le esigenze dei palati non troppo raffinati, apportando il giusto apporto di nutrimenti.

Ottima da abbinare a un vino altrettanto semplice: un Bardolino chiaretto. Questo elisir rosato apporterà armonia al palato, non appesantendo il sapore dato dal cereale.

Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Gli ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

quattro pungenti di farro

una cipolla grossa

una costa di sedano

Quattro cucchiai di olio di oliva evo (oppure 50 grammi di burro aromatizzato alle erbe)

due pomodori pelati

due patate

un peperoncino piccolo

Brodo di dado (oppure di bollito)

Il procedimento di preparazione della zuppa

Per prima cosa bisogna sciacquare il farro sotto l'acqua corrente, pulendolo finché non sarà ben privo di imperfezioni.

Mettere in ammollo il farro per circa due ore.

A parte occorre intanto tritare finemente la cipolla e il sedano, mettendoli poi all'interno di una casseruola capiente (magari di coccio) e fare rosolare.

Bisogna pulire poi il pomodoro, privarlo di semi e schiacciarlo finemente con una forchetta. Coprire tutto con il brodo e aggiungere le patate sbucciate e tagliate a tocchetti.

Appena il liquido raggiungerà il bollore, si deve aggiungere il farro scolato dall'acqua in ammollo. Mescolare di frequente per mezzo di un grosso cucchiaio in legno e fare cuocere il farro per circa 35 minuti. A fine cottura è possibile aggiungere un pizzico di peperoncino e mescolare bene.

Servire la zuppa ben calda, con un filo di olio extra vergine di oliva e con del pane casereccio a piacere, oppure con dei crostoni di pane all'aglio o con il rosmarino fresco, poi passati in forno con il burro.