La Cheesecake, o meglio la New York Cheesecake, è un dolce freddo che fa parte della tradizione gastronomica americana, nello specifico della città di New York, ma ormai si è affermata in tutto il mondo.

Tante sono le versioni, ma solo una è quella originale e per prepararla vanno scelti con cura solo gli ingredienti della tradizione. La particolarità della ricetta originale newyorkese è che viene prima cotta in forno e poi raffreddata in frigo.

Ingredienti

Per la base (per una tortiera da 22cm di diametro):

240g di biscotti digestive

110g di burro

Per la crema:

500g di formaggio spalmabile

100g di panna fresca liquida

65g di zucchero semolato

25g di amido di mais

1 uovo intero e 1 tuorlo

succo di mezzo limone

mezzo baccello di vaniglia oppure 6g di vanillina

Per la copertura:

100g di panna acida

frutti di bosco q.b. per la versione alla frutta

cioccolato fondente q.b. per la versione al cioccolato

Preparazione

Per la preparazione della New York cheesecake si parte dalla base di biscotti.

Mettete i biscotti Digestive in un tritatutto e sbriciolateli finemente, poi poneteli in una terrina. In un'altra ciotola sciogliete il burro nel microonde oppure a bagnomaria e una volta intiepidito unitelo nel trito di biscotti. Mescolate bene fino ad ottenere un composto omogeneo, dopodiché mettetelo in una tortiera ricoperta di carta forno. Riponete quindi la tortiera in frigo e lasciatela per 30 minuti circa a rassodare.

Nel frattempo preparate la crema. In una ciotola unite l'uovo, il tuorlo e lo zucchero e mescolate bene fino a ottenere una cremina. Ad essa aggiungete il formaggio spalmabile, la panna fresca liquida, il mezzo baccello di vaniglia o la vanillina, il succo di mezzo limone e l'amido di mais.

Mescolate bene il tutto, fino a ottenere una crema omogenea. Passati i 30 minuti togliete dal frigo la base di biscotto e aggiungete la crema, livellando la superficie. Si passa alla cottura: cuocete la torta in forno statico preriscaldato a 170° per circa 40 minuti. Quando la superficie inizia a prendere un colore bruno, spegnete il forno e aprite lo sportello per farla raffreddare.

Mentre raffredda potete preparare la glassa: potete utilizzare la panna acida già pronta oppure potete farla da voi, aggiungendo il succo di mezzo limone a un bicchiere di panna liquida. Quando la panna acida è pronta, versatela sulla torta raffreddata. Per la glassa al cioccolato invece, fondete a bagnomaria dei pezzi di cioccolato fondente e una volta raffreddata, versatela sulla torta. Una volta pronta riponetela in frigorifero per almeno quattro ore.

Prima di servire la NY Cheesecake è possibile guarnirla con frutti di bosco a piacere o pezzetti di cioccolato fondente.