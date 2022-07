Il pesce è la vera passione gastronomica dell'estate: fresco, sano e digeribile, portare in tavola dei succulenti piatti di gamberi è sempre una vera chicca.

Gli spiedini di pancetta e gamberi sono un delizioso intermezzo culinario per chi ha invitati e non solo. Si tratta di una pietanza che può essere consumata anche per una scampagnata. Tale golosità è fatta di pochi ingredienti ma di grande effetto: è una ricetta antica tipica dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

A questa leccornia è ideale abbinare un vino bianco fermo come un Verdicchio morbido e vellutato, con un leggero sentore di frutta e mandorle, in grado di esaltare il leggero "sapore del mare" in bocca.

Di questa pietanza esistono davvero molte varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più facile da eseguire ma molto coreografica.

Ingredienti

Quantitativi per sei persone

Tempo di cottura 20 minuti

Tempo di preparazione 25 minuti

Due zucchine

Sei fette di pancetta

24 gamberoni lessati

50 grammi di burro fuso

12 spicchi di lime ( o limone)

Sei rametti di aneto fresco

Per guarnire

fettine di cetriolo

Per la salsa

75 gr di burro

1 dl scarso di Pernod

1 spicchio di aglio schiacciato

1 pizzico di peperoncino rosso in polvere

2 cipolle

pepe nero macinato

Preparazione

Come prima cosa occorre incidere le zucchine per il lungo con il riga limoni, per avere un effetto a strisce desiderato e tagliarle poi a rondelle.

In seguito occorre tagliare a metà le fette di pancetta e arrotolarle. Procurarsi 12 spiedini e infilare in ognuno di essi (alternandoli) due gamberoni, due fette di zucchina, un rotolino di pancetta e uno spicchio di lime (o limone).

A questo punto si deve preriscaldare la griglia.

Per preparare la salsa si deve porre al fuoco una casseruola il burro, il Pernod, l'aglio, il peperoncino e le cipolle; mescolare finché la salsa si è ristretta e le cipolle ben ammorbidite, quindi mettere il pepe.

Quando la griglia è ben arroventata, si devono pennellare gli spiedini con il burro e farli cuocere, facendo attenzione che la griglia sia a circa sette centimetri di distanza dalla fonte di calore, per uno oppure due minuti finché la pancetta si è un po' rosolata. Quindi girarli e farli cuocere dall'altro lato. Distribuire la salsa in sei piatti e, in ognuno di essi mettere due spiedini. Guarnire con i rametti di Aneto e le fettine di cetriolo.

Infine portare in tavola e servire ai commensali non troppo caldi, ma nemmeno troppo tiepidi.