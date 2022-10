Il calzone è un prodotto da forno simile alla pizza, ma senza condimento in superficie: si tratta di un morbido fagotto ripieno in generale da diversi ingredienti. Si tratta di una specialità gastronomica italiana, che può essere cotta al forno oppure fritta. La pizza fritta partenopea non è altro che un calzone ripieno della tradizione.

Il calzone napoletano è una naturale evoluzione della pizza. L'impasto è simile, ma la pasta viene ripiegata a raviolo con un generoso ripieno e poi cotta al forno o fritta.

Altre versioni di questo piatto sono diffuse anche in Puglia, in Abruzzo e in Sicilia.

Al calzone è ideale abbinare un vino rosso mediamente corposo, come il Morro D'alba doc oppure il rosso Piceno Doc, che esalterà il gusto di questo piatto.

Di questa leccornia esistono davvero parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più diffusa e gustosa.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di cottura 20 minuti

tempo di preparazione 1 ora

500 gr di pasta di pane comprata già pronta (facoltativo)

500 gr di formaggio grana grattugiato

250 gr di ricotta

150 gr di salame affettato

100 gr di prosciutto cotto o crudo

2 uova

basilico facoltativo

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Per preparare la pasta in casa, occorre impastare 400 grammi di farina con 20 grammi di lievito di birra sciolto in poca acqua tiepida, qualche cucchiaio di olio un pizzico di sale e acqua.

Bisogna proseguire fino a ottenere un impasto morbido e lasciarlo lievitare per un'ora in un luogo tiepido.

Successivamente si deve passare al setaccio la ricotta, unirvi un uovo, il formaggio grana, il basilico tritato, il prosciutto a dadini, metà salame a fette, un cucchiaio di olio, sale e pepe.

Dopo che la pasta avrà lievitato, occorre lavorarla e tagliarla a pezzetti, tirare ciascun pezzo con le mani fino a ridurlo dello spessore di pochi millimetri.

Foderare con questi dischi delle piccole teglie individuali precedentemente cosparse di olio.

Distribuire nelle teglie il ripieno precedentemente preparato, livellandolo con un cucchiaio, e le rimanenti fette di salame; inumidire i bordi della pasta con l'uovo sbattuto. Ripiegare un lembo della pasta sul ripieno, tirandolo il più possibile con le mani verso il centro.

Sollevare poi i lembi di pasta, procedendo nell'identico modo, ricoprendo completamente la farcia all'interno. Schiacciare un poco la pasta con le dita per saldare bene i lembi e ungerla con abbondante olio.

Infine si devono mettere i calzoni sulla placca del forno e infornarli a temperatura di 220 gradi, per una ventina di minuti circa finché diventeranno ben gonfi, dorati e croccanti.