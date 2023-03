Il riso pilaf speziato è una ricetta tipicamente indiana, ma è diffusa anche in Indonesia, in Bangladesh e in Nepal. In particolare in India questo piatto è tradizionalmente usato come accompagnamento al pollo al curry, oppure per un semplice Chutney all'inglese. Quest'ultima è una salsa molto speziata che accompagna i piatti principali indiani e che nelle tavole Hindi non manca mai.

Gli indiani in genere degustano questa leccornia con il semplice con il Masala The, ossia un the con latte. Se si dovesse abbinare una bevanda alcolica a questa pietanza anche un semplice Punch andrebbe anche bene.

Il Punch è infatti una preparazione alcolica tipicamente indiana ottenuta bollendo insieme acqua zucchero e zenzero, con della frutta a piacere.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre il procedimento per realizzare la versione più semplice e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 10 minuti più il tempo dell'ammollo

Tempo di cottura 15 minuti

275 grammi di riso Basmati

due cucchiai di olio

1/2 cipollina tritata finemente

1/2 peperoncino piccante verde, senza semi, tritato finemente

un cucchiaio di semi di cumino

sei chiodi di garofano

sei semi di cardamomo

una foglia di alloro

un pezzetto di cannella di 5 centimetri

1/2 cucchiaio di sale

6 dl di acqua bollente

Preparazione

Per prima cosa occorre mondare il riso, ossia lavarlo in acqua corrente per eliminare l'amido in eccesso.

Si deve poi lasciarlo a bagno in una terrina di acqua per circa mezz'ora. Questa operazione aiuterà poi a cuocere il riso uniformemente. Portare poi a ebollizione l'acqua. Al termine della cottura si deve scolarlo e lasciarlo nel colino.

Nel frattempo si deve scaldare l'olio in una padella dal fondo spesso, unire la cipollina tritata finemente e cuocere finché diventa morbida e leggermente dorata.

Aggiungere poi tutte le spezie e friggere per un minuto.

Si deve poi unire anche il riso e il sale, girando bene il condimento e ripetere l'operazione. Occorre travasare poi il riso in una casseruola e versarvi sopra l'acqua bollente. Ora si deve mescolare il tutto, coprire e cuocere per 10-12 minuti. A questo punto il riso sarà aumentato di volume e avrà assordito tutta l'acqua. Eliminare la cannella e l'alloro. Trasferire il riso su di un piatto da portata e separare i chicchi con una forchetta prima di servirlo.