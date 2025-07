La cheesecake di caffè e cioccolato è una fresca golosità adatta anche nei mesi estivi. Si tratta della ricetta del famosissimo dolce americano, ma riveduta e corretta. Una versione "italiana" con le mandorle e la panna acida: il cioccolato e il caffè la rendono morbida e friabile, gradevole al taglio e al palato.

Si tratta di un dolce piuttosto scenografico, che offrirà sensazioni inebrianti ai commensali, facendo fare un'ottima figura a chi la servirà anche alla fine di un pranzo importante oppure per un tè. Può essere conservata in frigo per 4 giorni con le dovute accortezze.

Questo dolce si può abbinare a un vino dolce del Lazio come un Amabile. Le sue note leggermente fruttate conferiranno armonia al palato esaltando il gusto deciso del cioccolato. Di questa ricetta esistono parecchie varianti: di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti

Tempo di cottura 50 minuti circa

100 grammi di biscotti secchi al cioccolato

250 grammi di formaggio fresco spalmabile

3 cucchiai di caffè solubile

120 grammi di cioccolato fondente tritato

40 grammi di mandorle in polvere

200 grammi di panna da montare

100 grammi di panna acida

3 uova

110 grammi zucchero a velo q.b

100 grammi di burro

Preparazione

Il procedimento è simile alla preparazione di qualsiasi altra cheesecake.

Per prima cosa bisogna tritare i biscotti e ridurli in una polvere finissima. Versare il burro in un tegamino e farlo sciogliere senza bruciarlo. Versare i biscotti in una terrina e unire il burro non troppo caldo. Lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Bisogna poi aggiungere le mandorle in polvere e lo zucchero. Posizionare la miscela di biscotti sul fondo di una tortiera a cerniera già precedentemente provvista di carta da forno e mettere in frigorifero.

Lasciare la base della torta in frigo per circa 1 ora. Nel frattempo bisogna preparare la crema in una terrina, frullare il formaggio con le fruste, unire il caffè solubile poco alla volta le uova e il cioccolato. Aggiungere poi la panna acida e metà della panna da montare. Versare il composto sulla base della torta e mettere la tortiera in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica. Cucinare il dolce per circa 45 minuti. A parte in un tegamino occorre fare sciogliere il cioccolato rimanente. Adagiare poi il cioccolato sciolto su carta da forno, formando decorazioni a piacere.

A parte bisogna montare la panna e poi sfornare il dolce, facendolo raffreddare. Bisogna poi completare con le decorazioni di panna montata e forcine di cioccolato e riporre in frigo per un'altra mezz'ora. Servire il dolce ben freddo.