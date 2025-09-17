Il pasticcio di San Giuseppe è una torta salata inusuale, composta quasi interamente da verdure, pinoli ed erbe aromatiche. Questo delizioso pasticcio è un piatto tipico originario del Sud Italia. Lo si può gustare in Campania, ma anche in Puglia e in Sicilia. Spesso questo meraviglioso piatto veniva preparato in occasione della festa di San Giuseppe. Il santo, sposo di Maria vergine è tradizionalmente onorato il 19 Marzo: nella stessa data si festeggia anche la festa del papà. Tradizionalmente, San Giuseppe è il patrono della famiglia e padre putativo di Gesù Cristo Redentore.

In passato, i poveri non potevano permettersi la carne e cucinavano le pietanze con le verdure e i prodotti spontanei della terra, come, ad esempio, i pinoli. La carne era un lusso e le massaie si ingegnavano per riuscire a portare in tavola golosità prelibate atte a soddisfare esigenze meno pretenziose date dallo status sociale. Oggi questa leccornia viene cucinata soprattutto per onorare la tradizione, ma spesso sostituita impropriamente con la torta Pasqualina. I pinoli e le erbe aromatiche conferiscono a questa torta un gusto particolarmente fresco. Ottima per un pranzo importante oppure solo per un rendez - vous con amici, si può servire con un vino Fiano di Avellino. Le note fruttate di questo magico elisir apporteranno freschezza al palato senza appesantire gli altri sapori.

Di questa leccornia esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto. Ecco la ricetta.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 1 ora

Tempo di cottura 50 minuti

500 grammi di spinaci

500 grammi di piselli

300 grammi di farina 00

150 grammi di sedano

150 grammi di finocchi selvatici

150 grammi di burro morbido

2 uova

3 carciofi

35 grammi di uvetta

35 grammi di pinoli

1 cipolla

1 limone

olio di oliva extra vergine

basilico e menta

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa spargere la farina sul tavolo creare una piccola fontanella e aggiungere le due uova, il burro morbido e un pizzico di sale. Lavorare l'impasto fino a quando non sarà liscio, morbido, coprirlo con una pezza e lasciarlo riposare per circa 1 ora.

Mondare i carciofi, lavarli e lessarli, in acqua e succo di limone e tenerli da parte. Mondare tutte le altre verdure, lavare gli spinaci, senza scolarli. Posizionarli in una pentola e farli soffriggere in una pentola di terracotta con olio e cipolla tagliata a dadini. Aggiungere il resto degli ortaggi e cuocere con basilico e la menta. Dopo qualche minuto, aggiungere l'uvetta e i pinoli. Aggiustare di sale e pepe. Togliere la pentola dal fuoco e fare raffreddare. Stendere la pasta in due sfoglie sottili e posizionare il primo strato in una pirofila. Bucherellare il fondo e versarvi sopra le verdure. Coprire con l'altro disco di pasta sfoglia e spennellare la superficie con olio. Mettere in forno a 180 gradi per 25 minuti. Sfornare e servire ben caldo.