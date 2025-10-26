Il baccalà con la polenta alla spagnola è un piatto completo della trazione basca tipica dei territori a confine tra la catalogna e le province basche. Si tratta di una golosità a base di baccalà, verdure di stagione e polenta. Questo pesce delizioso infatti non è consumato solo in Italia ma in quasi tutti i paesi del bacino del mediterraneo. Viene anche utilizzato per preparare polpette oppure nelle zuppe con i cereali o come in questo caso con la polenta. Si tratta di una ricetta tipica della dieta mediterranea cioè composta prevalentemente da frutta, verdura e cereali.

Si tratta di una minestra particolare con cottura finale in forno. Ottima da proporre per una cena informale con amici oppure per una salva cena in famiglia. Deliziosa da gustare con un vino sauvignon bianco leggermente fruttato. Le note tanniche di questo magico elisir mitigheranno il gusto deciso del pesce apportando armonia al palato. Facile da eseguire e da eseguire in poco tempo. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

200 grammi di farina di mais di polenta

100 grammi di baccalà salato essiccato

2 pomodori non troppo grossi

100 grammi di champignon freschi

1 peperone rosso

olio extravergine di oliva

1 cipolla

peperoncino

Preparazione

Per prima cosa prendere il baccalà essiccato e metterlo ad ammollare in acqua per circa 24 ore.

Durante il rinvenimento del pesce è importante cambiare l'acqua al pesce almeno tre volte. Prendere il pesce e pulirlo avendo cura di rimuovere tutte le spine e la pelle. Dopo aver effettuato questa operazione rimettere il pesce in ammollo per un'altra ora a seconda della compattezza del pesce scelto e della qualità. Nel frattempo occuparsi delle verdure. Lavare e tagliare il peperone togliendo i semini. Tagliare il peperone a listarelle sottili e mettere da parte. Pulire con un panno i funghi freschi e tagliarli a fettine sottili. Pulire i pomodori e privarli dei semi e tenerli da parte. Pulire e mondare la cipolla e metterla a soffriggere con olio di oliva in un coccio di ceramica. Aggiungere le verdure e farle rosolare per qualche minuto.

Aggiungere il baccalà tagliato a pezzi e fare rosolare tutto per bene. Aggiungere il pomodoro e lasciare andare per qualche motivo. Salare e pepare a gusto personale. A metà cottura aggiungere acqua tiepida e portare a bollore. Aggiungere la farina di polenta e cuocere lentamente per qualche minuto. A fine cottura passare la zuppa nel grill del forno per 10 minuti a 180 gradi. Servire ben calda con crostini di pane all'aglio.