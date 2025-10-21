Il maiale alla frutta è una ricetta tipica della regione dell’Aragona, in Spagna. Questa parte della penisola iberica è nota per la produzione di carne di maiale, frutta e verdura che crescono rigogliosamente nei territori circostanti. Proprio nella città di Saragozza, secondo la tradizione, la Madonna sarebbe apparsa a San Giacomo Maggiore mentre percorreva un cammino di purificazione sopra una colonna. In passato molti anacoreti dimoravano sulle alture o in cima alle colonne monumentali delle antiche dimore patrizie, in cerca di solitudine e meditazione.

In quell’occasione la Vergine Maria avrebbe esortato l’apostolo a proseguire la sua missione in terra ispanica. Su quella stessa colonna venne poi edificata la cattedrale omonima, uno dei santuari più antichi della cristianità, dove è ancora venerata la Madonna del Pilar. La ricetta affonda le sue radici nella tradizione pellegrina: era spesso offerta a chi intraprendeva il cammino verso Santiago de Compostela. Si tratta di una pietanza composta da pochi ingredienti semplici – maiale, frutta e verdura – oggi divenuta una golosità molto apprezzata anche nella cucina internazionale. È ottima se accompagnata da uno Chardonnay dell’Alto Adige: le note lievemente tanniche di questo vino esaltano il gusto della carne creando armonia al palato.

Di questa preparazione esistono pochissime varianti. Di seguito viene proposta la versione più semplice da realizzare e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 120 minuti

1/2 chilogrammo di polpa di maiale tagliata a dadi

50 grammi di strutto

8 cipolline

2 mele

1 arancia

1/2 litro di brodo leggero di carne

50 grammi di farina bianca 00

salvia

1 arancia intera da tagliare a fette

Preparazione

Per prima cosa lavare le arance e tagliarle a metà. Prelevare il succo e tagliare la restante buccia in piccole strisce sottili e tenerle da parte. Metterle nel brodo di carne precedentemente ricavato da ossa e carni e lasciarlo insaporire. In una padella capiente mettere a soffriggere la carne di maiale con metà dello strutto.

Appena la carne sarà ben dorata trasferirla in un tegame di coccio resistente al calore del forno, lasciando il fondo di cottura nella padella. Nel frattempo, mondare le cipolle e lasciarle rosolare nello stesso olio dove già rosolata la carne. Trasferire le cipolle nel coccio e lasciare sempre da parte l’olio insaporito prodotto dallo strutto. Addizionare la farina all'interno del coccio mescolando e rosolando bene. Versare il brodo insaporito con le bucce di arancia nella padella, versando anche il succo di arancia e la salvia tritata. Versare questo brodo sulla carne e infornare la carne a 180 gradi per circa un'ora. Togliere dal forno e aggiungere nel coccio altre fette di arancia tagliate a fette con la buccia e le mele tagliate a fette e infornare nuovamente per 15 minuti. Sfornare e servire ben caldo.