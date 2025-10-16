La faraona alla leccarda di San Francesco è una ricetta originaria dell'Umbria e ispirata al Santo nativo di Assisi, cucinata secondo la tradizione nel giorno della sua commemorazione (il 4 ottobre) ma anche nel periodo immediatamente successivo.

La faraona di San Francesco è una pietanza ideale per essere servita in occasione di una cena importante. Si tratta di una leccornia delicata al palato e facile da eseguire, ma invitante e profumata per la presenza di alcune erbe aromatiche. Ottima da abbinare a un vino corposo come il Merlot dei Colli bolognesi, il quale apporterà armonia al palato, sposandosi magicamente con erbe e spezie.

Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Gli ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

Per la faraona

1 faraona di circa 1,300 kg

4 rametti di rosmarino

1 pizzico di origano

1 pizzico di maggiorana

1 spicchio di aglio

1 limone

2 foglie di salvia

olio extra vergine di oliva

vino bianco

sale

Per la leccarda

300 grammi di fegatini di pollo

2 fette di mortadella

3 fette di prosciutto

15 olive

10 capperi

1 rametto di rosmarino

1 pizzico di maggiorana

2 cucchiai di aceto di vino

1/2 bicchiere di vino bianco

olio di oliva extra vergine

prezzemolo

1 limone

sale

Preparazione

Per prima cosa lavare la faraona sotto acqua ben fredda, successivamente privarla della testa e delle zampe e delle ali.

Passare sotto la fiamma vivace la faraona per eliminare eventuali piume residue. Scarnificarla e introdurre al suo interno, sale pepe e rosmarino, due spicchi di agli e il succo del limone con la sua buccia tritudata. Salare anche la faraona in superficie e metterla in una pirofila, assieme a salvia, rosmarino, maggiorana, bucce di un limone, succo di limone e mezzo bicchiere di vino. Avvolgerla con un foglio largo di pellicola e lasciarlo marinare una notte in frigorifero. Il giorno seguente bisogna annaffiare la faraona di olio e mescolare e mettere in forno per un'ora a 200 gradi.

Nel frattempo è opportuno preparare la preparazione della leccarda: mettere in una pentola, i fegatini, il rosmarino, le olive denocciolate, i capperi, la salvia, la scorsa di limone, il prosciutto e la mortadella.

Far soffriggere tutto per alcuni minuti, aggiungere l'aceto e farlo svaporare. Far cuocere il tutto e frullare con un filo d'olio e metterlo da parte. Togliere la faraona dal forno e porzionarla. Servirla con la salsa e dei crostini di pane a piacere.