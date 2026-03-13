I bucatini funghi, pancetta e pomodorini secchi rappresentano un'invitante piatto della tradizione italiana. Questa è una ricetta molto antica, forse di origine medioevale. In passato era facile coniugare i prodotti della terra con i farinacei. I poveri non avevano la possibilità di mangiare la carne e solo i contadini allevavano i maiali. Un solo animale riusciva a sfamare un'intera famiglia per un anno . E' solo negli anni ottanta del ventesimo secolo che in questa prelibatezza viene inserita la carne di maiale riflettendo il benessere sociale anche nel modo di mangiare.

Il cibo è ormai alla portata di tutti e si arricchisce in sapore e inventiva. Opulenza e spensieratezza pervadono il mondo gastronomico di quegli anni spesso arricchiti con panna e altri ingredienti non ostentando i grassi animali. Oggi invece la dieta mediterranea è stata rivalutata considerando lo status sociale non solo inteso come ricchezza ma come salute. Questa golosità è il connubio di due tendenze ed esalta il gusto senza appesantire per la presenza dell'elemento vegetale: Funghi e pomodoro. Ottimo piatto unico da abbinare ad un vino rosso corposo e ben strutturato. Un nero D'avola potrebbe essere una scelta felice per esaltare la nota sapida della carne di maiale apportando armonia al palato.

Di questa leccornia ne esistono davvero tantissime varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 30 minuti

400 grammi di bucatini

150 grammi di pancetta affumicata

350 grammi di funghi misti

8 pomodorini secchi

250 grammi di pomodoro Datterino

un ciuffo di prezzemolo

uno spicchio di aglio

1 cipolla bianca

mezzo bicchiere di marsala ( vino liquoroso siciliano)

sale e pepe

olio evo

2 foglie di basilico fresco

1 pizzico di zucchero a piacere

Parmigiano grattugiato a piacere

Preparazione

Per prima cosa soffriggere l'aglio incappucciato con poco olio e inserire la pancetta, aggiungere la cipolla con metà del prezzemolo.

Cuocere tutto. Togliere l'aglio. Soffriggere leggermente la pancetta e aggiungere i funghi precedentemente puliti e tagliati in piccoli pezzi, e i pomodori secchi. Lasciare insaporire per qualche minuto. Sfumare con il vino marsala e aggiustare di sale e di pepe. Aggiungere i pomodori datterini e lasciare appassire la salsa con le foglie di basilico. Se la salsa è troppo acidula inserire un pizzico di zucchero a piacere . Aggiustare di sale e pepe, spegnere il fuoco e lasciare insaporire con altro prezzemolo. Nel frattempo cuocere i bucatini al dente e servirli con la salsa ottenuta ancora caldi con parmigiano grattugiato a piacere.