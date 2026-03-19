La pizza " Vittoria" è un rustico di pane pizza lievitato fatto in casa. Si tratta del solito lampo di genio dell'ultimo minuto, quando il panico ha preso il sopravvento ad una telefonata alle 22.00 di sera per Invito ad una scampagnata del giorno successivo con amici. Dopo un intenso scambio di sms, e messaggi in internet , dove tutti hanno deciso cosa portare senza comunicarlo. Alla fine occorre misurare tutto il fosforo residuo nel cervello per non propinare la solita cosa banale e magari cercare di fare anche bella figura. In queste occasioni metto a dura prova anche la mia pazienza e creo, inconsapevolmente, inconsciamente.

Ammetto da giovane mi sono rassegnata a portare l'uovo di pasqua intero e artigianale, forse per timidezza e paura. Nella maturità e con gli stessi amici di trent'anni fa è un piacere avere accettato i miei limiti ed essermi messa in gioco. In fondo, ma molto... in fondo il confronto è anche un modo per ridere tutti assieme. Questa pizza in particolare l'ho voluta dedicare a me stessa per non dimenticare parti della mia infanzia che voglio condividere con i miei lettori. Per me tutto è motivo di crescita. E' una pizza, impastata e composta interamente in casa composta da ingredienti freschi e adatti ad essere conservati. Di questa leccornia ne esistono davvero pochissime versioni e tutte note solo alla mia mamma.

Qui di seguito andiamo a proporre quella più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 1 ora e 15 minuti

Tempo di cottura 25 minuti circa

600 grammi di farina

320 - 350 grammi di acqua tiepida

10 grammi di lievito di birra fresco per pizza

10 grammi di olio

10 grammi di zucchero

10 grammi di sale

400 grammi di porro

10 grammi di olio evo

350 grammi di porchetta stufata alla cipolla ( una specialità anche siciliana fatta da noi in casa )

una noce di burro

250 grammi di cacio cavallo siciliano fresco e morbido

250 grammi di mozzarella fior di latte

4 - 5 sarde salate

400 grammi di passata di pomodoro

olio extra vergine di oliva

sale e pepe nero

Preparazione

Per prima cosa impastare la pizza.

Nella ciotola della planetaria qualsiasi ( questo impasto va bene per qualunque lievitato di pizza) sciogliere il lievito di birra nell'acqua tiepida aggiungere l'olio, il sale e lo zucchero. Aggiungere nella planetaria la farina a pioggia e impastarla per circa 3 minuti, facendo in modo di non incordare troppo l'impasto. Adagiare la pasta ottenuta in una ciotola cosparsa precedentemente di farina e coperta da canovaccio. Lasciare lievitare la pizza per circa un ora. Per un impasto più morbido e più arioso aggiungere pochissima acqua a piacere. ( Io consiglio le dosi indicate dipende se preferite la pizza più alta e morbida oppure da pizza di pizzeria) Per la lievitazione è lo stesso, un pò più lievitata ma di poco.

Fare lievitare la pizza per un ora circa poi stenderla in una teglia unta con poco olio. Aspettare 15 minuti circa . Condire la pizza prima con le sarde salate e poi con la salsa di pomodoro. Successivamente aggiungere il cacio cavallo a pezzetti e sopra la porchetta. Ricoprire con i porri tagliati a rondelle e stufati precedentemente nel burro e ricoprire con mozzarella. Un filo d'olio e in forno a modalità pizza per circa 25 minuti. Servire ben calda.