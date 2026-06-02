Il panino strano è un salva pranzo di mia invenzione concepito in fretta e furia quando ero ragazza. Da piccolissima, circa a 12 anni avevo già scelto di diventare scrittrice e giornalista. Mi impegnavo tantissimo nelle materie letterarie e storiche. Dopo le scuole superiori mi ero iscritta all'università, facevo praticantato presso un giornale locale dove scrivevo per la cronaca cittadina e di giorno lavoravo. Ho prestato servizio principalmente in diversi call center, vendendo per telefono olio e vino e persino cosmetici in fitoterapia. Lavorando su turni, spesso restavo a pranzo fuori.

Molte delle colleghe compravano roba fuori e la consumavano in pausa. Io, invece un pò per risparmiare sulle spese, benzina, tempo e per poter scrivere o studiare durante i vari break, mi preparavo il panino la sera prima. Di solito usavo di tutto, avanzi della sera precedente, oppure tutto quello che capitava. Ero un'abbonata del panino con la frittata, resta morbido anche dopo molte ore oppure ad altre leccornie " particolari" di mia concezione. In ufficio osservavano il mio cibo inusuale e me lo chiamavano il " panino strano" . Ero divenuta la collega dal panino strano. Lo allestivo e lo riponevo nel frigo coperto dalla carta pellicola trasparente e il mattino seguente me lo portavo. Ad ora di pranzo lo scaldavo al microonde e lo consumavo con della semplice acqua in bottiglia.

Ora mi rendo conto che da giovani sembra davvero bello tutto, basta avere la passione. Una volta ne ho portato uno con le melanzane tunisine a cotoletta e il wustel grigliato. Esistevano creazioni estive e altre invernali. Quello che andiamo a proporre è particolarissimo e composto da uova di Lompo che lo rendono anche un pò raffinato. Ottimo da abbinare ad un vino bianco Grillo, per chi non lavora o non deve guidare. Le note fruttate di questo magico elisir apporteranno freschezza al palato. Buon appetito.

Ingredienti

Quantitativi per 2 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 50 secondi grill

2 panini di rimacino fresco siciliano

4 cucchiai di Maionese

erba cipollina

1 lattuga fresca iceberg

2 confezioni da 100 grammi di uova di lombo in genere rosso

2 pomodori rossi e maturi

olio evo

sale e pepe nero

origano secco a piacere

olive verdi grosse salate e siciliane facoltative

Preparazione

Per prima cosa assicurarsi che i panini di farina di rimacino siano davvero freschi e croccanti e poi aprirli in due parti per farcirli. Lavare e tagliare il pomodoro a fette non troppo spesse, riporlo in un piatto e condirlo con olio di oliva sale e pepe nero.

Lavare e asciugare la lattuga fresca e prelevare le voglie interne più belle e tagliarle a misura di panino, 2 foglie per panino basteranno. Farcire le due estremità del panino con la maionese addizionata precedentemente da erba cipollina. Poi aggiungere sempre alle due estremità del pane le uova di lampo prelevandole con un cucchiaino. Adaggiare le foglie di lattuga fresca e il pomodoro condito a strati. olive a piacere. Aggiustare di olio e passarlo al grill pochissimo solo se facoltativo. Consumarlo subito.