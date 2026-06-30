Le polpette al sugo rappresentano il comfort food per eccellenza della cucina casalinga italiana, un piatto capace di evocare i pranzi in famiglia ei profumi delle cucine di una volta. Spesso, però, si commette l'errore di ottenere delle polpette troppo asciutte o stoppose all'interno. Il primo segreto per evitare questo inconveniente risiede nella scelta della carne macinata. Non bisogna utilizzare un taglio troppo magro, poiché il grasso è fondamentale per mantenere l'impasto morbido durante la cottura prolungata nel sugo. L'ideale è creare una miscela composta per metà da carne bovina (come il taglio del cappello del prete) e per l'altra metà da carne di maiale macinata, che dona una naturale morbidezza e un sapore rotondo e saporito alla preparazione.

L'importanza del pane raffermo ammollato nel latte

Il vero trucco culinario per garantire una consistenza setosa e soffice all'interno della polpetta consiste nell'utilizzo del pane raffermo. Molte ricette moderne prevedono l'uso del pangrattato secco, ma questo ingrediente tende ad assorbire i succhi della carne, rendendo la polpetta dura. La tradizione impone invece di utilizzare la mollica di pane raffermo, privata della crosta esterna e lasciata a bagno in una ciotola con del latte intero per circa dieci minuti. Una volta che il pane si è ammorbidito, va strizzato molto bene con le mani e unito alla carne macinata, insieme a un uovo intero, abbondante parmigiano reggiano grattugiato, un trito finissimo di prezzemolo fresco, un pizzico di sale e una grattugiata di noce moscata.

La lavorazione dell'impasto e la formatura delle sfere

Tutti gli ingredienti vanno amalgamati all'interno di una ciotola capiente utilizzando le mani, lavorando il composto per pochi minuti fino a ottenere un impasto omogeneo e compatto. Con le mani leggermente inumidite con dell'acqua o un filo d'olio, si prelevano delle piccole porzioni di impasto e si massaggiano tra i palmi delle mani per formare delle sfere perfette, grandi circa come una piccola noce. Una volta pronte, le polpette possono essere infarinate leggermente prima della cottura. Esistono due scuole di pensiero: chi preferisce friggerle in olio bollente prima di tuffarle nel pomodoro e chi, per una versione più leggera, le inserisce direttamente all'interno del sugo crudo.

La cottura lenta nella passata di pomodoro fresco

Il sugo di pomodoro si prepara facendo dorare uno spicchio d'aglio o una cipolla tritata in un tegame capiente con un filo d'olio extravergine d'oliva. Si versa la passata di pomodoro di ottima qualità e si aggiunge un bicchiere d'acqua, regolando di sale. Quando il sugo inizia a sobbollire, si adagiano delicatamente le polpette all'interno del tegame. La cottura deve avvenire a fuoco bassissimo, con il coperchio leggermente sollevato, per almeno quaranta minuti. Durante questo tempo, le polpette rilasceranno i loro succhi nel pomodoro, rendendolo incredibilmente saporito e denso, perfetto anche per condire un bel piatto di pasta. Servite calde con qualche foglia di basilico, rappresentano un secondo piatto indimenticabile.