Il gruppo Antinori ha ricevuto il prestigioso premio "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana". Il riconoscimento, consegnato a Firenze, è stato accolto dalla famiglia Antinori come un grande stimolo a continuare a lavorare con passione e dedizione nel fondamentale settore dell'enogastronomia italiana. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 15 luglio 2026, alla presenza di figure di spicco del mondo della cucina e del vino.

La famiglia Antinori, storica realtà vinicola toscana con una tradizione secolare, ha evidenziato l'importanza di questo premio quale tangibile segno di apprezzamento per l'impegno e il lavoro svolto nel corso degli anni.

Il premio "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana" è un'onorificenza conferita a personalità e aziende che si sono distinte per il loro significativo contributo alla valorizzazione e alla promozione della cucina e della cultura gastronomica nazionale. In occasione della consegna del riconoscimento, un rappresentante di Antinori ha affermato: "Questo premio rappresenta per noi un grande stimolo a proseguire il nostro percorso con immutata passione e dedizione, puntando sempre all'eccellenza".

Il ruolo di Antinori nel panorama enogastronomico

Antinori si conferma come una delle più antiche e influenti famiglie di produttori di vino in Italia, vantando una storia che si estende per oltre sei secoli.

L'azienda, con la sua sede principale a Firenze, gestisce numerose tenute sia in Toscana che in altre rinomate regioni vitivinicole italiane. Il gruppo è universalmente riconosciuto per la produzione di vini di altissima qualità e per il costante impegno nella promozione della cultura enologica italiana nel mondo, contribuendo in modo significativo all'immagine del Made in Italy.

Nel corso della sua lunga e illustre storia, Antinori ha collezionato numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Un esempio recente di tale eccellenza è il "Winemakers' Winemaker Award 2026" conferito a Renzo Cotarella, attuale amministratore delegato di Marchesi Antinori. Questo prestigioso premio internazionale, assegnato dall'Institute of Masters of Wine, celebra le personalità che si sono distinte per il loro eccezionale contributo all'eccellenza nella produzione vinicola globale.

I riconoscimenti internazionali per il vino italiano

Il "Winemakers' Winemaker Award" dell'Institute of Masters of Wine è unanimemente considerato uno dei più autorevoli e ambiti riconoscimenti nel settore vinicolo mondiale. Il premio viene attribuito annualmente a produttori che hanno dimostrato straordinarie capacità, spirito di innovazione e profonda dedizione nel campo della viticoltura e dell'enologia. L'assegnazione di questo importante riconoscimento a Renzo Cotarella sottolinea e rafforza il ruolo centrale di Antinori e del suo management nella promozione e nell'affermazione del vino italiano a livello globale, consolidandone la reputazione di eccellenza.

Questi prestigiosi riconoscimenti, sia quello nazionale per l'arte culinaria che quello internazionale per l'eccellenza enologica, testimoniano inequivocabilmente il valore intrinseco del lavoro svolto da Antinori e la sua profonda influenza nel settore enogastronomico, sia sul territorio italiano che sulla scena internazionale, ribadendo la sua posizione di leader e innovatore.