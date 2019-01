Annuncio

Annuncio

La D'E.M. Venice Art Gallery, in occasione del Carnevale di Venezia 2019, si fa promotrice di un'interessante iniziativa culturale, che si va ad inserire in un ampio palinsesto di mostre ed eventi attraverso i quali questa importante realtà del territorio ci stimolerà nel corso di tutto l’anno.

La galleria di Mestre, non nuova ad iniziative atte a supportare gli artisti del territorio e non solo, ha avviato una selezione, attraverso un apposito bando, per consentire a chiunque lo desideri, di proporre le proprie opere d'Arte per partecipare ad una mostra collettiva a cura del Critico d'Arte Giancarlo Da Lio.

La Bauta d'Oro: scopo dell'iniziativa

Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere e valorizzare l'Arte Contemporanea [VIDEO], grazie ad un premio aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso o nazionalità.

Advertisement

A tutti gli artisti aderenti verrà consegnato un prezioso catalogo con pubblicate al suo interno tutte le opere partecipanti alla mostra.

L’esposizione verrà inaugurata giovedì 'grasso', ovvero il 28 febbraio, presso la sede della D'E.M. Venice Art Gallery in Via Cappuccina 15 a Mestre.

Oltre a poter partecipare ad una mostra in una delle gallerie più vitali della scena mestrina e veneziana, ci sarà anche la possibilità, per tre artisti selezionati da un comitato di esperti, composto da Professori e Critici d'Arte, di vincere un soggiorno per due persone in una struttura alberghiera di Venezia.

I tre artisti che avranno proposto opere di particolare interesse, riceveranno inoltre anche una originale Bauta Veneziana realizzata interamente a mano, nel laboratorio artigianale di Raffaella Canziani.

Advertisement

I migliori video del giorno

La Bauta d'Oro: come partecipare

Per gli artisti che volessero proporre una loro opera, basterà contattare la galleria, entro il 14 febbraio 2019, mandando un’email all’indirizzo: dem.veniceartgallery@gmail.com o scrivendo un SMS al numero 338 485 5854. La data ultima per la consegna delle opere da esporre è il 16 febbraio.

La mostra sarà visitabile dal 28 febbraio al 6 marzo 2019, con inaugurazione il 28 febbraio alle ore 17:00. La proclamazione dei vincitori avverrà il 6 marzo alle ore 17:30.

Come sottolineato nella sua recente visita alla Galleria D’E.M. da Deborah Onisto, vice Presidente della commissione Cultura del Comune di Venezia, è proprio grazie a queste iniziative che Mestre entra come protagonista della Città Metropolitana di Venezia con concrete opportunità di crescita per chi opera e si esprime nell’arte e nella cultura.