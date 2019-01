Annuncio

Ieri è stato pubblicato 'Paranoia Airlines' il nuovo attesissimo album di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, nonché nei negozi di dischi. Il progetto, però, purtroppo per Fedez, non sembra aver incontrato i favori di buona parte della critica. Emblematici in tal senso gli articoli pubblicati da Michele Monina ed Elia Alvoisi, il primo dal titolo 'Torna Fedez, senza essersene mai andato, ed è subito Superficialità', il secondo intitolato invece 'Paranoia Airlines di Fedez è tutto sbagliato'.

Ma le critiche per il nuovo album non finiscono qui. A quanto pare, infatti, anche due autorevoli, popolari e stimati colleghi del cantante milanese – che non ama definirsi rapper ma di fatto ha sempre utilizzato, anche in questo disco, tecniche, linguaggio e stilemi propri del mondo del Rap – ovvero Ghali e Gué Pequeno, hanno scelto di manifestare pubblicamente un parere, tutt'altro che lusinghiero, sul disco dell'attuale compagno di Chiara Ferragni, costringendo quest'ultimo ad una replica.

Gli sfottò di Ghali e Guè Pequeno

Nella prima serata di ieri Ghali, infatti, ha pubblicato un tweet [VIDEO]contenente queste parole: 'Che noia Airlines'.

Il riferimento al nuovo disco di Fedez è evidente ed inconfutabile, tant'è che, nel giro di pochi istanti, il tweet è stato letteralmente invaso dai commenti degli utenti on line. Alcuni di questi hanno supportato il pensiero di Ghali – che ha sostanzialmente definito 'noioso' il disco di Fedez – ma tanti altri hanno, invece, difeso l'autore di 'Paranoia Airlines'. Insomma, la battaglia on line tra gli utenti è solo all'inizio, ma sembra già a dir poco animata.

Che noia Airlines — Ghali (@GhaliFoh) 25 gennaio 2019

A circa un'ora di distanza dal tweet di Ghali è arrivato un altro schiaffo morale per Fedez. Gué Pequeno, infatti, ha commentato il tweet di Ghali, aggiungendo una faccina che dorme e l'immagine di un aereo.

Anche in questo caso il riferimento a Fedez è palese ed inequivocabile.

✈️ 😴 — Guè Pequeno (@THEREALGUE) 25 gennaio 2019

La risposta di Fedez e l'ipotesi 'finto dissing'

Poco dopo è arrivata la replica di Fedez [VIDEO], che si è limitato a condividere il post di Ghali commentato da Gué Pequeno sul suo profilo twitter, aggiungendo un cuore.

A questo punto le ipotesi più attendibili per gli osservatori del mondo rap sono due: c'è chi crede che il post di Fedez rappresenti una semplice risposta, tanto ironica quanto piccata, ma anche chi ritiene che tutto lo scambio di tweet tra Ghali, Gué Pequeno e Fedez, altro non sia che una trovata di marketing orchestrata ad arte. Al momento, però, è troppo presto per poter propendere con certezza per un'ipotesi o per l'altra.

Ciò che c'è di certo è che le parole di Gué Pequeno arrivano in maniera abbastanza inaspettata, dato che si pensava che i rapporti tra i due fossero ormai pacifici. Fedez e Gué Pequeno avevano, infatti, litigato qualche anno fa, mantenendo le distanze per un lungo periodo, durante cui Gué Pequeno si era più volte preso gioco di Fedez, pubblicando dei contenuti diventati virali, entrati nel cuore di molti appassionati di rap italiano.

Emblematica in tal senso la video-imitazione realizzata dallo storico membro della Dogo Gang nel gennaio del 2017, fruibile di seguito.

I due però si erano rappacificati in seguito, tant'è che Gué Pequeno era stato addirittura invitato come ospite al concerto tenuto da J Ax e Fedez a San Siro, nel giugno 2018