Il 69° Festival di Sanremo ha ufficialmente esordito ieri 5 febbraio, con una lunga serata nella quale sono stati presentati tutti i 24 Big in gara. Le polemiche, come accade abitualmente all'interno della kermesse canora più seguita d'Italia, non sono mancate soprattutto a causa di un audio apparso a tratti inadatto per un simile evento. La musica dell'orchestra copriva in buona parte la voce dei cantanti, rendendo difficile comprendere con chiarezza il testo dei brani da loro proposti.

Ma sebbene i social network si siano espressi in maniera abbastanza critica nei confronti della prima serata, sono stati i dati Auditel a chiarire come questa edizione non convinca come la scorsa.

Stando ai primissimi dati sugli ascolti di ieri, infatti, il tanto temuto calo in effetti c'è stato.

Ascolti prima serata Festival di Sanremo in calo

Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo hanno deluso, confermando come qualcosa sia andato storto in una serata caratterizzata da qualche scivolone di troppo. L'esordio, infatti, ha conquistato 10.086.000 appassionati pari al 49.5% di share. Un dato inferiore rispetto allo scorso anno, quando la trasmissione aveva trovato l'approvazione del pubblico, come rispecchiato proprio negli stessi dati Auditel. Ricordiamo, infatti, che la prima serata dell'evento canoro del 2018 guidato da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pier Francesco Favino aveva conquistato ben 11.603.000 di telespettatori con uno share del 52.1%.

Il calo avvenuto ieri sera non sembra stupire il pubblico, che già si era espresso in maniera abbastanza negativa nei confronti del programma di Rai 1, apparso decisamente sottotono rispetto lo scorso anno

Seconda serata, anticipazioni Festival di Sanremo: gli ospiti

Le anticipazioni della seconda serata del Festival di Sanremo, che verrà trasmessa oggi 6 febbraio in diretta su Rai 1, segnalano l'arrivo di nuovi ospiti italiani legati al panorama musicale e non solo. Saranno soltanto 12 i Big che questa sera si esibiranno al Teatro Ariston, motivo per cui lo spazio per le incursioni di graditi ospiti sarà maggiore rispetto a ieri. Uno dei più attesi sarà Riccardo Cocciante, accompagnato da Giò Di Tonno, protagonista del musical “Notre Dame de Paris” (musicato e prodotto dallo stesso Cocciante). Vedremo inoltre Fiorella Mannoia, che presenterà i suoi grandi successi, e l'ex vincitore Marco Mengoni insieme a Tom Walker nel tormentone del momento "Hola". Non ci sarà soltanto musica, ma anche alcune partecipazioni destinate a portare un po' di allegria.

A tal proposito segnaliamo l'arrivo del duo comico Pio e Amedeo, noti per i servizi a Le Iene e per il loro programma Emigratis, in onda su Italia 1. Laura Chiatti e Michele Riondino presenteranno il loro film “Un’avventura”, sulle note delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti, mentre Michelle Hunziker tornerà – come promesso – per fare da ponte con l'edizione entusiasmante dello scorso anno da lei condotta. La serata odierna darà spazio anche al “Premio alla carriera”, che andrà al compianto Pino Daniele.