E' stato finalmente rilasciato il trailer ufficiale italiano del film "Il professore e il pazzo", diretto dal novello regista iraniano Farhad Safinia, già co-produttore e co-sceneggiatore del film "Apocalypto" (2006) e creatore della serie televisiva "Boss" (2011-2012), andata in onda su Starz. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo "The Surgeon of Crowthorne", a firma dello scrittore britannico-americano Simon Winchester.

'Il professore e il pazzo': cast artistico e tecnico

Il cast comprende la partecipazione di due attori di fama mondiale: l'attore statunitense Mel Gibson e il premio Oscar Sean Penn. Vi recitano, inoltre, Natalie Dormen (Il Trono di Spade), Steve Coogan (Stanlio e Ollio), Ioan Gruffudd (San Andreas) e Jeremy Irvine (Mamma mia! Ci risiamo).

Va ricordato, inoltre, che la sceneggiatura è a firma di John Boorman (Queen&Country, Il sarto di Panama), Todd Kormarnicki (Sully, Perfect Stranger) e dello stesso regista Farhad Safinia.

La colonna sonora è stata composta da Bear McCreary, famoso, inoltre, per la colonna delle serie TV "Agents of S.H.I.E.L.D." e "The Walking Dead", mentre la fotografia è a cura di Kasper Tuxen (La foresta dei sogni, 2015).

L'uscita del film nelle sale cinematografiche è fissata per giovedì 21 marzo.

La trama

La trama del film, tratta da una storia vera, narra della creazione dell'English Oxford Dictionary: nel 1857, il professore e filologo britannico James Murray (Mel Gibson), che si occupa del lavoro di stesura, decide di mettersi in diretto contatto con uno dei più preziosi collaboratori, che tramite corrispondenza invia la maggior parte dei lemmi inseriti.

Murray si domanda, infatti, quale identità si celi dietro una collaborazione così proficua. Si tratta di W. C. Minor (Sean Penn), un paziente di un manicomio, del cui passato si sa ben poco. Nel film viene, dunque, rivelata la vita di Minor: reduce della Guerra di Secessione dove aveva partecipato in quanto medico militare, il paziente soffre di una forte sindrome paranoide che lo porta a macchiarsi di un grave omicidio.

Il film tratta, quindi, dell'incontro tra questi due personaggi, del loro rapporto e della loro proficua collaborazione che permetterà la creazione e la stesura dell'English Oxford Dictionary. Una storia, nata dalla lettura dell'opera di Winchester, incentrata sull'incontro tra genio e follia, sulla forza dell'amicizia, sul coraggio di cimentarsi arditamente in un'impresa straordinaria: una storia che può apparire poco verosimile e credibile, ma che in realtà si è avverata.