Uscito lo scorso gioved, 5 settembre, It: Capitolo 2 in soli tre giorni di programmazione ha raggiunto un totale di 3.6 milioni e domina il box office italiano insieme a Il Re Leone.

Andy Muschietti conclude alla grande la saga tratta dal capolavoro (e mattone) horror del prolifico e poliedrico Stephen King ma non sembrerebbe del tutto pronto a lasciar andare lo spaventoso Pennywise [VIDEO]. It: Capitolo 3 sembrerebbe stagliarsi allorizzonte, Bill Skarsgrd, il Clown in persona, ci spera ma nulla ancora certo.

It: Capitolo 2' e il saluto al Club dei Perdenti

Con It: Capitolo 2 si concludono le vicissitudini del Club dei Perdenti: i sette amici che da piccoli avevano combattuto Pennywise e avevano giurato che sarebbero tornati a Derry qualora il mostro fosse tornato sono ormai cresciuti e di nuovo insieme per sconfiggere definitivamente le loro paure fatte clown. Sono passati 27 anni, in questi anni il Clown Ballerino rimasto nellombra, ma adesso tornato pi in forze che mai e i 7 amici, ormai adulti ma in fondo sempre con un cuore di bambini, sono pronti a combatterlo.

James McAvoy nei panni di Bill, Jessica Chastain in quelli di Beverly e gli altri saranno costretti ad affrontare il loro passato e il trauma di quella calda e terribile estate del 1989, e, tra perdite e dolore, si arriver finalmente a una conclusione. Il film approfondisce le relazioni tra i membri di amici, come ciascuno ha tentato di dimenticare il passato, come ciascuno reagisce alla chiamata di Mike, lunico rimasto a Derry per controllare la situazione, e con lo scontro finale e l'ultima terribile lotta tra Pennywise e i suoi nemici Perdenti termina la storia cos come lha scritta Stephen King. Ma, nonostante la storia del libro da cui tratto il film sia terminata, si davvero pronti a dire addio a Pennywise?

Possibile un terzo capitolo di Pennywise

La Warner Bross e la New Line hanno incassato moltissimo in tutto il mondo con questo nuovo capitolo e sembrerebbero non volersi fermare e voler realizzare un prequel o un spin-off di It.

Lo stesso Andy Muschietti in unintervista a io9 parla della possibilit, non ancora certa, di un nuovo film: le vicende del Club dei Perdenti sono terminate, le origini del mostro sono state spiegate, ma vi una mitologia nel libro di King e il fatto che Pennywise sia stato in giro per un milione di anni, sia ricomparso ogni 27 e sia entrato in contatto con gli umani per almeno 500 anni.

Le vicende da narrare sarebbero infinite, tutte con protagonista il terribile clown, e i retroscena da esplorare sarebbero estremamente interessanti.

Pennywise sarebbe il protagonista indiscusso, si parlerebbe del suo arrivo a Derry, Maine, di altre terribili vicende riguardanti lui, si tenterebbe di svelare i segreti del mostro che c' dietro il sorridente, anche se inquietante, clown fatto di cerone, pon pon e palloncini rossi. Nulla ancora stato deciso ma galleggiare con Pennywise potrebbe essere ancora possibile.