È morto Manuel Frattini, famoso coreografo televisivo e attore di teatro. L'uomo si trovava a Milano per partecipare a una serata di beneficenza, ieri sera, quando è stato colpito da arresto cardiaco e non c'è stato niente da fare. Aveva 54 anni.

Manuel Frattini: la carriera nel mondo dello spettacolo

Manuel Frattini iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando in molti programmi televisivi, sia della Rai che di Mediaset.

Note sono le sue collaborazioni con "Fantastico", "Pronto è la Rai?" e "La sai l'ultima?". Nel 1991 la sua già importante carriera ebbe una svolta: venne infatti chiamato dalla "Compagnia della Rancia", diretta da Saverio Marconi, per interpretare il personaggio di Mike Costa nell'opera "A Chorus Line". Questa interpretazione fu importantissima per Frattini, che da allora si dedicò esclusivamente al teatro.

Nel corso degli anni ha recitato in moltissime opere teatrali famose: tra i vari titoli vale la pena citare "Pinocchio" nel 2003, "Peter Pan" nel 2006 e "Aladin" nel 2010. Negli anni in teatro sono state molte le collaborazioni tra Frattini e altri artisti noti al grande pubblico: importante, in questo senso, quella con Christian de Sica e Paolo Conticini nell'opera "Tributo a George Gershwin - un americano a Parigi".

Nel corso della sua carriera come attore teatrale ha anche svolto una tournée di successo negli Stati Uniti.

Moltissimi i premi ricevuti durante la sua carriera: nella stagione teatrale 1996/1997 vinse il premio "Danza&Danza" come miglior interprete italiano per l'interpretazione in "Cantando sotto la pioggia", mentre nel 2017 vinse il premio di miglior attore protagonista (per la recitazione nel musical "Crazy for you").

Nel corso della sua carriera vinse anche due premi alla carriera: il primo gli venne assegnato nel 2011 durante la rassegna "Musical Day", mentre il secondo gli venne assegnato nel 2013 da "Tip Tap Show" (tra gli eventi più importanti che mischia il Tip Tap al Musical).

Morte Manuel Frattini: molti i messaggi di cordoglio

Sono moltissimi i messaggi di cordoglio che arrivano in queste ore verso la scomparsa del coreografo e ballerino.

Su Twitter sono molti i post di addio da parte delle tante persone che in questi anni hanno seguito Manuel: c'è chi ammette di non crederci ancora e chi invece saluta Manuel rendendogli il merito di aver rappresentato al meglio il teatro italiano nel mondo. Molti anche i messaggi di cordoglio scritti sulla sua pagina Facebook: il suo ultimo post risale al 5 ottobre, quando Manuel ricordava uno spezzone tratto dal programma televisivo "Fantastico" del 1981 in cui collaborava con Heather Parisi.